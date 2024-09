Kiadták a figyelmeztetést, a szélbiztos esernyő ma kötelező kiegészítő

Reggel keleten, délig északkeleten is megnövekszik a felhőzet, majd nagyrészt erősen felhős, borult idő várható országszerte kiadós esővel, záporral. Az ország keleti harmadán zivatarok is kialakulhatnak. Délutántól délnyugat felől szűnik a csapadék, és a déli részeken – átmeneti jelleggel – szakadozik a felhőzet is – írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Pénteken a 24 órás napi csapadékösszeg a Dunántúlon nagyobb területen meghaladhatja a 20 mm-t, az északnyugati harmadban a 30 mm-t, lokálisan nyugaton az 50 mm-t.

A középső országrész északi területein, illetve éjfélig északkeleten is van esély 20 mm-t meghaladó csapadékösszegek kialakulására.

Reggel a középső országrészben és északkeleten van esély egy-egy zivatarra.

Késő délelőttől, éjfélig az ország északkeleti harmadában számíthatunk zivatarok kialakulására viharos széllökés (60-75 km/h), intenzív csapadék (10-20 mm), esetleg kisebb méretű jég kíséretében. Délután az Alföldön, illetve az északkeleti tájakon egy-egy intenzívebb zivatar sem kizárt.

Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, az Észak-Dunántúlon viharos lökések kísérhetik, míg az ország keleti felén a keleties szél élénkül meg, helyenként erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Tiszántúlon 23 és 28, a középső tájakon 16 és 23, míg a Dunántúlon 9 és 15 fok között alakul, a nyugati határ mentén mérhetjük a legalacsonyabb, míg az északkeleti határ mentén a legmagasabb értéket. Késő estére 8 és 18 fok közé hűl le a levegő.

