Müller Cecília egy leleményes vírusra hívta fel a figyelmet

– Töretlen a népszerűsége a HPV elleni védőoltásnak, idén már tizenegyedik alkalommal kínáljuk fel a vakcinát a hetedikes, 12. életévüket betöltött tanulóknak. A kormány 2014 óta összesen 17,4 milliárd forintot biztosított a lányok és fiúk HPV elleni kampányoltására, ami kezdetben csak a lányok számára volt elérhető, de immár az ötödik olyan tanév kezdődik, amelynek során a fiúk is megkaphatják a HPV elleni védőoltást. Mivel kiskorúakról van szó, a szülői hozzájárulás elengedhetetlen, amelyet szeptember 13-ig, péntekig kell az iskolavédőnőnek eljuttatni – hívta fel a figyelmet Müller Cecília a Magyar Nemzetnek.

A tisztifőorvos emlékeztetett arra, hogy a humán papillomavírus, azaz a HPV világszerte a daganatos megbetegedések öt százalékáért felelős.

A leggyakoribb a méhnyakrák, de a vírus megtámadhatja a hüvelyt, a szeméremtestet és a végbélnyílást is, daganatos elváltozást okozva. A betegség ugyanakkor a fejet és a nyaki területet sem kíméli, gyakori a HPV okozta szájüregi és garatrák.

A vírus, amely képes egy évtizeden át túlélni

Müller Cecília felidézte, amikor Harald zur Hausen német víruskutató felfedezte, hogy milyen összefüggés van a méhnyakrák és a humán papillomavírus között, vagyis ahol méhnyakrák alakul ki, ott jelen van a HPV is. Ez a felfedezés rámutatott arra, hogy a védőoltással megelőzhetünk egy súlyos daganatos betegséget.

– Ennek a vírusnak számos típusa van, eddig már több mint kétszáz típust azonosítottak. Ezeket alacsony, közepes és magas rizikójúakra osztják be a daganatos betegséget okozó képességük szempontjából. A jelenleg használt oltóanyag a HPV kilenc típusának tisztított fehérjéit tartalmazza, azokét is, amelyek leggyakrabban okoznak daganatos megbetegedést, például az előbb említett méhnyakrákot, illetve száj-, garat- és végbélrákot – tájékoztatott.

Müller Cecília szerint a védőoltás hosszú távú befektetés mindenkinek (Fotó: Havran Zoltán)

A tisztifőorvos ugyanakkor megjegyezte, ez egy nagyon leleményes vírus. Bár az emberek kilencven százaléka legalább egyszer találkozik ezzel a vírussal, és a szervezet immunrendszere képes arra, hogy elpusztítsa, előfordul, hogy a fertőzés észrevétlen marad. – Ezt a főként szexuális úton terjedő betegséget a szervezetünk képes lehet leküzdeni, ám előfordul, hogy a vírus megbújik, és akár tíz évig jelen van a szervezetben, ebből előbb krónikus fertőzés, végül méhnyakrák alakulhat ki – emelte ki.

Hosszú távú befektetés

A méhnyakrák visszaszorításában nem csak hazánk kötelezte el magát, világszerte csatlakoznak az országok az oltási programhoz.

– A WHO célkitűzése, hogy 2030-ig a 15 éves korú leányok átoltottsága elérje a kilencven százalékot. Azt gondolom, már az is szép eredmény, hogy a szülők ilyen nagy arányban kérték az elmúlt években a védőoltást a gyermekeiknek, mert ez azt bizonyítja, hogy megértették, mivel járhat ez a betegség, és meg akarják óvni lányaikat, és fiaikat tőle – fogalmazott az NNGYK vezetője, aki szerint a védőoltás hosszú távú befektetés mindenkinek.

– Befektetés a most még kiskamasz lányoknak, akik az egyik leggyakoribb daganatos betegséget kerülhetik el, és ezzel együtt a meddőség kockázatát is, hiszen a daganatos elváltozás kezelése sok esetben a méh eltávolításával jár együtt. A fiúk is csak nyertesei lehetnek, ha védettséget kapnak, hiszen amellett, hogy nem fertőzik meg majd a lányokat, ők maguk sem lesznek áldozatai számos betegségnek, így például a nemi szemölcsök megjelenésének. A kormány pedig azáltal, hogy a most még fiatal gyermekeknek védettséget nyújt, növeli az egészségben eltöltött életévek számát.

Müller Cecília szólt arról is, hogy a WHO-nak a kilencvenszázalékos átoltottság mellett célja az is, hogy a nők hetven százaléka rendszeresen elmenjen a méhnyakrákszűrésre, és a már daganatos betegek számára elérhető legyen a kezelés.

– Amikor a WHO megjelentette ezt a hármas célt, összehívtam egy magyar méhnyakrák-eliminációs bizottságot, amelyben három olyan munkacsoport alakult ki, ahol a magyarországi szakorvosok, professzorok és intézmények a civil szervezetekkel közösen, a legjobb tudásuk szerint dolgoznak azért, hogy meg tudjunk szabadulni egyszer és mindenkorra a méhnyakráktól és a többi daganatos betegségtől, amelyet ez a vírus okoz – árulta el.

A tisztifőorvos ugyanakkor megjegyezte, a szűrések fontosságáról sem szabad megfeledkeznünk, hiszen a védőoltás az elsődleges, a szűrővizsgálat pedig a másodlagos eszköze a megelőzésnek. Mindkettő egyaránt fontos, ezeket együttesen kell alkalmazni. – Az érintett korosztály részére ajánlott, hogy legalább háromévente keressék fel a nőgyógyászt, mert így az esetleges rosszindulatú elváltozások még idejekorán felismerhetők, egy kisebb beavatkozással kezelhetők, meggyógyíthatók – mondta, majd azzal folytatta:

Évente négyszáz nőt veszítünk el a méhnyakrák miatt. Azonban ezekkel a lehetőségekkel élve, mint a védőoltás és a szűrés, egyetlen nőnek sem szabadna meghalnia. Ez nemcsak egy magasztos terv, hanem egy abszolút reális célkitűzés, amelyet képesek leszünk elérni.

Álhírek és tévhitek helyett valódi bizonyítékok

A főorvos asszony szólt azokról a tévhitekről is, amelyek rendszerint felmerülnek a védőoltás kapcsán.

– A HPV elleni védőoltásnak a hatékonysága nagyon kedvező, az oltóanyag nem tartalmaz élő vírust és higanyt, továbbá nem okoz betegséget sem. Megértjük az aggodalmakat, ugyanakkor szeretnénk eloszlatni azokat: az oltóanyagokat számtalan vizsgálatnak vetik alá,

és a legerősebb bizonyítékot az alkalmazás során nyerjük a mellékhatások bejelentése révén. A HPV vakcina esetében az elmúlt tíz év alatt az volt a legjellemzőbb, hogy az oltást követően egy gyenge, helyi bőrpír jelentkezhetett, amelyet olykor néhány napos kellemetlen érzés is kísért. Azt hiszem, ezek fényében kijelenthetjük, hogy a készítmény nem okoz súlyos mellékhatást – húzta alá.

Müller Cecília kifejtette, a HPV vakcina olyan antigént juttat be a szervezetbe, amely hatására ellenanyag képződik, ugyanakkor megbetegedést nem okoz. Így amikor a kórokozó valóban a szervezetünkbe kerül, az immunrendszer emlékezik, és olyan immunválasz alakul ki, amely képes megküzdeni a vírussal – magyarázta az orvos.

Arra a kérdésre, hogy az oltást szükséges-e megismételni, a tisztifőorvos elmondta, egyelőre nincs adat arról, hogy az oltást ismételni kellene.

– Ez csak idővel fog kiderülni, hogy esetleg szükséges lesz-e egy emlékeztető oltás beadására, de jelen tudásunk szerint nincs rá szükség. Ez a vakcina egyedülálló a maga nemében, hiszen daganatos betegségeket képes megelőzni. Ha ma megkérdeznének, hogy mit tennék a gyermekemért, azt felelném:

Mindent, amit csak lehet. Ennek ez az oltás is elengedhetetlen része, és javaslom, hogy éljenek vele, mert óriási vívmány

– összegzett Müller Cecília.