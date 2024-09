Komoly problémák a géllakkal: egyre több az allergiás, bármikor kialakulhat az irritáció

Viszkető érzés, pirosság és apró vízhólyagok is kialakulhatnak a köröm körül és az ujjbegyeken a géllakk okozta allergiás reakciók következtében, amelyek sokszor nem azonnal, hanem az első használat után akár több évvel is, bármikor kialakulhatnak. Ha az érintettek lakkozott kézzel más testrészüket is megérintik – nyakat, mellkast, szemet, kézfejet – a panaszok ott is előfordulhatnak.