Elképesztő sebességgel terjed a szamárköhögés, egyre több a fertőzött

Még mindig magas a szamárköhögéssel fertőzöttek száma, mi több, hétről hétre egyre többen kapják el a betegséget. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint 86 pertussis esetet diagnosztizáltak.

A jelentésből kiderül, hogy minden korosztályból és vármegyéből akadt bőven érintett: a fővárosból és 16 vármegyéből érkeztek bejelentések, a betegek közül tíz volt csecsemő, húsz fő 15 év alatti volt, de kilenc fő a 15–19 éves, három fő a 20–29 éves, nyolc fő a 30–39 éves, tizenöt fő a 40–49 éves, kilenc fő pedig az 50–59 éves korosztály tagja volt. A 60 év feletti korosztályból pedig összesen tizenketten fertőződtek meg.

A rögzített adatok szerint amíg tavaly az év első nyolc hónapjában összesen egy ember betegedett meg, addig idén már hatszáz felett jár a szamárköhögéssel fertőzöttek száma. Szeptember 1-ig összesen 613-an betegedtek meg az egyébként védőoltással megelőzhető betegségben.

A nyugat-nílusi láz sem csillapodik

Az NNGYK tájékoztatása szerint más súlyos betegség is terjed hazánkban, augusztus utolsó hetében tizennégy nyugat-nílus vírussal fertőzött beteget jelentettek, egy kivételével minden eset hazai eredetű volt.

A friss esetekkel így a 2024. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma 44-re nőtt.

A betegek többsége férfi volt, akik szinte kivétel nélkül idegrendszeri tünetekkel kerültek kórházba.

Az állatról emberre terjedő kór ismertetője, hogy enyhe tünetei más vírusfertőzésekre is jellemzőek lehetnek: a fejfájás, láz mellett végtagfájdalom, kötőhártya-gyulladás is előfordulhat, valamint a gyerekeknél kiütés is jelentkezhet. Noha a legtöbb esetben kezelés nélkül meg lehet úszni, egyes esetekben viszont súlyos szövődményeket okoz, agyhártya- és agyvelőgyulladást idézhet elő, valamint májgyulladás, szívgyulladás, hasnyálmirigy-gyulladás is kialakulhat a fertőzés nyomán.

Szlávik János szerint az esetszámok ugyanakkor nem riasztóak, hiszen 2018-ban például kétszáz ilyen esetet regisztráltak, az viszont már aggasztó, hogy nincs ellene védőoltás.

Az infektológus Áder János volt köztársasági elnök Kék Bolygó című műsorában arról beszélt, hogy a globális felmelegedés miatt a szúnyogok egyre északabbra húzódnak, és 2030-ra akár az összes trópusi szúnyogfaj jelen lehet Magyarországon. A szakember megjegyezte, ha valaki trópusi országból hazatérve betegnek érzi magát, azonnal menjen orvoshoz.