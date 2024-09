Idén is kimarad az ősz? Durva lehűlés, és jelentős csapadék jön! + videó

Többnyire napos idő valószínű gomolyfelhőkkel szerdán, a HungaroMet tájékoztatása szerint lassanként a keleti harmadban is felszakadozik majd a felhőzet, de északkeleten továbbra is maradnak tartósan borult tájak, ott délutánra szűnik meg teljesen a csapadék. Az előrejelzés szerint azért az Északi-középhegységben lehet néhány futó zápor is, míg az északnyugati szél főleg az Észak-Dunántúlon élénkül meg.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul, de a tartósan felhős tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb marad az idő.

Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Szerda délután igazi kora őszi lesz az időjárás, amit érdemes lesz még kiélvezni Forrás: HungaroMet

Úton egy újabb hidegfront, negatív rekordot döntünk

A meteorológusok közlése szerint markáns hőmérséklet-visszaesésre számíthatunk a csütörtöktől: a hazánk nyugati tájai fölé érkező hidegfront hullámot vet, a déli ágán viszont egy mediterrán ciklon keveri majd a lapokat, amely tartósan meghatározza majd a Kárpát-medence időjárását.

A front miatt előbb nyugaton, péntektől pedig - a napokig felettünk keringő mediterrán ciklon hatására - már máshol is számíthatunk több hullámban csapadékra. Jelen kilátások alapján nagy területen megnyílik az esély jelentős mennyiségű esőre, ám ennek területi lefedettsége és időbeli lefolyása még bizonytalan.

A hűvösebb levegő beáramlása, illetve tartósan borult, csapadékos idő hatására egyre nagyobb területen alakulnak 10-15 fok között. Az ilyenkor szokásosnál közel 10 fokkal lesz hidegebb az idő.

Nem csak hideg lesz, de a szél is megerősödik, főként az Észak-Dunántúlon és a főváros környékén olykor viharossá is fokozódik.