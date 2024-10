A béke és a biztonság kincs, aminek az ára egyre magasabb

– Magyarország a migrációs krízis kezdete óta példamutatóan védi a saját, valamint az Európai Unió külső határát is – fogalmazott Ferencz Orsolya a parlamentben. A Fidesz országgyűlési képviselője a napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy a határvédelem óriási terhet ró hazánkra. Jelezte, hogy a migrációs válság egyre nagyobb kihívást jelent, így joggal várhatnánk el az EU részéről a szolidarítást és az anyagi segítséget.

Ez nem csak biztonsági, hanem gazdasági és kulturális kérdés is, hiszen az illegális migrációval kéz a kézben jár a bűnözés, a terrorizmus és a társadalmi feszültségek. Ezek aláássák az európai értékrendet és életmódot

– tette hozzá.

Érdekes ellentmondásnak nevezte, hogy azok, akik bírálják Magyarország szigorú fellépését, szándékosan keverik össze a külföldiek kontrollált munkavállalását az illegális migrációval.

Magyarország számtalanszor mutatta meg a történelme során, hogy megvédi egész Európát

– húzta alá a kormánypárti politikus.

Mint mondta, felmerül a kérdés, hogy az EU miként akarja támogatni a tagállamok határvédelmi erőfeszítéseit, továbbá mikor fogadhatnak el olyan intézkedéseket, amikkel tehermentesíthetik az első vonalban védekező országokat, így Magyarországot is.

A béke és a biztonság kincs, azonban láthatóan ennek az ára egyre magasabb

– fogalmazott Ferencz Orsolya.

Zsigmond Barna Pál, az európai uniós ügyek minisztériumának a miniszterhelyettese a válaszában elmondta: az elmúlt években Magyarország a baloldal támadásai ellenére is megvédte a magyar határokat.

Brüsszelben továbbra is olyan jogszabályokat fogadnak el, amelyek nem tudják megakadályozni az illegális migrációt

– jegyezte meg a miniszterhelyettes, példaként említve a migrációs paktumot.

Jelezte, hogy a magyar uniós elnökség idején is azon vannak, hogy rávegyék a brüsszeli elitet arra, hogy minél több pénzt adjanak a külső határok védelmére. Kiemelte, hogy az elmúlt években hazánk több mint egymillió migráns belépését akadályozta meg az EU területére, ami kétmilliárd euróba került a magyar adófizetőknek, azonban az EU-tól ezért egy fillért sem kapott hazánk, így kénytelenek vagyunk pert indítani Brüsszel ellen.

Szászfalvi László, Kerezsténydemokrata Néppárt (KDNP) képviselője az idősek világnapja alkalmából arról beszélt a napirend előtti felszólalásában, hogy a jelenlegi rendkívül nehéz időszakban minden korábbinál fontosabb az idősek védelme.

A polgári kormány kiemelt célként kezeli az idősek megbecsülését, és betartja azon ígéretét, hogy megőrzi és növeli a nyugdíjak értékét.

– fogalmazott.

Jelezte, hogy 2010 óta a nyugdíjak összege megduplázódott, reálértékük 20 százalékkal erősödött, ami idén is folytatódik, jövő februárban pedig ismét folyósítják a 13. havi nyugdíjat. Szerinte most azok ígérgetnek a nyugdíjasoknak, akik korábban lehetetlen helyzetbe hozták őket, elvettek tőlük egy havi nyugdíjat és emelték a villany és a gáz árát is.

Ha a baloldalon múlna, eltörölnék a rezsicsökkentést is, és 181 ezer forinttal lenne magasabb a nyugdíjasok számára a rezsiköltség

– mondta.

Tállai András válaszában köszönetet mondott az időseknek, amiért tisztességgel és a becsülettel végigdolgozták az életüket. A Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese közölte, hogy a kormány nemcsak szavakban, hanem a nyugdíjak emelésével és a 13. havi nyugdíj visszaépítésével ezt tettekben is elismeri.

