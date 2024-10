Erről tárgyalt a KDNP Esztergomban

„Fókuszban a területfejlesztés! Őszi szezonnyitó KDNP-frakcióülés Esztergomban” – írta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

Az egyházügyekért felelős tárca nélküli miniszter mellett, aki Orbán Viktor helyettese, a KDNP tanácskozásán részt vett Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is, aki szintén a kisebbik kormánypárt frakciójában ül az Országgyűlésben. Navracsics a napokban jelentette be, hogy a járásokat is fejleszteni fogják a Versenyképes járások programban.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, október 13–14. között tartják Esztergomban a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülését. Mint ismert, az aktuális parlamenti ülésszak előtt a kormánypártok kihelyezett frakcióülésen vitatják meg az elkövetkezendő időszak kihívásait. A parlament őszi ülésszaka szeptember 30-án kezdődött, azonban a szeptember 25–26. között Esztergomba tervezett frakcióülés az árvízi helyzet miatt elmaradt. A tanácskozás első napján Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben elmondott helyzetértékelésében a gazdaságpolitika, illetve az új gazdasági program volt a fókuszban. A miniszterelnök véleménye szerint a gazdasági semlegesség fordulatot hoz majd 2025-től, a kormány célja, hogy hazánk az Európai Unió átlagát meghaladó gazdasági növekedést érjen el.