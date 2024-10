Ez a két dolog hozhatja a választási győzelmet 2026-ban + videó

Volt egy felmérés június 9-én. Nagy aránnyal megnyertük. Lesz egy felmérés 2026-ban, azt is meg fogjuk nyerni – mondta a közösségi oldalán Menczer Tamás.

Mit csinálunk mi?

– tette fel a kérdést a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Majd meg is válaszolta a kérdést: „Mi azt csináljuk, amit eddig, tehát azokat az értékeket, amelyeket úgy tudnánk definiálni, mint béke, biztonság, azokat megvédjük, és indítunk – a jelenlegi nehéz körülmények között is – egy olyan gazdasági programot, amire most már van lehetőségünk,

ami a hétköznapi életre rendkívül pozitív és érezhető hatással lesz.”

Ennek része a megfizethető lakhatástól kezdve a kis- és középvállalkozók tőke- és hiteljuttatása is. De ilyen a diákhitel után ez az úgynevezett munkáshitel, vagy a bérnövekedési program. Tehát van egy gazdasági programunk, ami a jövőbe mutat – részletezte Menczer Tamás.

Szerintem teljesen reális az a definíció, hogy a 25-ös év kiemelkedően jó lehet.

– emelte ki a kommunikációs igazgató. Hozzátette: megvédjük az eddigi eredményeket, mint a családtámogatási rendszer, fiatalok adómentessége vagy a 13. havi nyugdíj.

Emellett az ellenfélről pedig szépen ki fog derülni – ahogy eddig is kiderült –, hogy milyen figura, mint magánember és mint politikus

– jelezte Menczer Tamás. Hozzátette: ez a két történet fog szerinte 2026-ra egy nagy választási győzelemhez vezetni.