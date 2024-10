Gulyás Gergely: Célkitűzés, hogy három és hat százalék közötti gazdasági növekedés legyen jövő évben Magyarországon

A kormány délelőtt a 2025-ös költségvetést tárgyalta meg. Ez már magába foglalja azokat a programokat, amelyek az új gazdasági akcióterv 21 pontjait is tartalmazza – mondta Gulyás Gergely a szerdai Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, ezekről

bárki állást foglalhat a nemzeti konzultáció során, ugyanis a költségvetést csak decemberben fogadják majd el, az január elsejétől lép érvénybe.

A 2025-ös költségvetés az új gazdaságpolitika költségvetése

Mint ahogyan a miniszter mondta, a

célkitűzés, hogy 3 és 6 százalék közötti gazdasági növekedés legyen jövő évben Magyarországon.

A BMW és a BYD jövő évtől működni kezd Magyarországon, ez önmagában is kimutatható gazdasági növekedést fog eredményezni.

Munkáshitel a fiataloknak

A tárcavezető elmondta, a munkáshitelre az lesz jogosult, aki a tizenhetedik életévét betöltötte, de a huszonhatot nem. Ennek maximális összege 4 millió forint, a hitel kamatmentes, szabadon felhasználható. A felvétel feltétele, hogy valaki legalább heti 20 órában foglalkoztatott legyen, vagy vállalkozó. A diákhitelre jogosultak munkáshitelt nem vehetnek fel.

Otthonfelújítási program

Döntött a kormány a vidéki otthonfelújítási támogatásról. A jogosultak azok a gyermekes családok, aki ötezernél kevesebb lélekszámú településen laknak - mondta Gulyás Gergely. Mint mondta, a most bevezetendő konstrukció megegyezik a 2021-2022-ben bevezetett programmal. Kiemelte: a munkadíj költségek 50 százalékát fizet ki a kormány és a költségtérítés legfelső határa három millió forint lehet. Felhívta a figyelmet arra, a korábbi programokban résztvevő családok a két programban is együttesen is csak 3 millióig vehet igénybe támogatást.

Gazdasági semlegesség

A miniszter beszélt arról is, a kormány benyújtott tegnap javaslatokat az Országgyűlésnek, amelynek fókuszában a gazdasági semlegesség elérése áll, ami meggyengíti azokat az elemeket, amik a magyar gazdaságot visszahúzzák. Ennek része a gyermekek után járó adókedvezmény megduplázása két részletben.

Megújuló óvodák

Vitályos Eszter elmondta, az elmúlt két hétben több mint egymilliárd forintból újultak meg óvodák és bölcsődék, a kormány 2010 óta 319 milliárd forintot fordított az óvodák és bölcsődék felújítására.

Uniós agrártámogatások

Gulyás Gergely az uniós agrártámogatásokról elmondta, a magyar kormány az eddigi rendszert támogatja, ami régiónként nyújt támogatást a gazdáknak. A tárcavzető szerint

a magyar gazdák számára káros lenne, ha azon változtatnának, amit elmondása szerint az Európai Bizottság mellett az Európai Néppárt és benne a Tisza Párt is támogatja.

Hozzátette: elfogadhatatlannak tartják, hogy egy magyar párt teszi ezt meg. A tárcavezető szerint ez az átalakítás azt szolgálja, hogy a magyaroknak járó támogatást Ukrajnába lehessen vinni.

Jó lenne, ha ebben a kérdésben nemzeti egység lenne, és nem támogatnák a Bizottságot ebben magyar pártok

– mondta.

A köztársasági elnök otthona

A kormány kérte Sulyok Tamást, hogy ne költözzön be a köztársasági elnöki rezidenciára – derült ki az Origo kérdésére adott válaszból. Ehelyett egy másik állami rezidenciára költözött, oda, ahova Antall József és Szili Katalin is lakott.

Beavatkoznak a magyar belügyekbe

Arra a felvetésre, hogy Magyar Péter brüsszeli véleményeket vesz át a politikájában, a miniszter kijelentette:

a legutóbbi Európai Parlamenti vita után egyértelmű lett, hogy a Tisza Pártot támogatják Brüsszelben és onnan be akarnak avatkozni a magyar belügyekbe.

Támadások hazánk ellen

A Magyar Nemzet kérdésére Gulyás Gergely elmondta, valóban volt olyan kísérlet, hogy magyar kapacitást használjanak fel arra, hogy Ukrajnának küldjenek készleteket, de mint mondta a magyar hírszerzés időben lépett. A miniszter hangsúlyozta:

Magyarország továbbra sem fog szállítani fegyvereket és lőszereket Ukrajnának.

A miniszter kitért a Nemzeti Konzultáció elleni támadásokra, melyről azt mondta, ez is a demokrácia része. Fontosnak nevezte Magyarország számára gazdasági pontokról szóló kérdéseket, amiről szintén ki szeretné kérni az emberek véleményét.

Gazdasági növekedés várható

Újságírói kérdésre a gazdasági növekedés visszaeséséről elmondta, „mivel Magyarországon forintban fizetünk, így az 1000 eurós átlagbér árfolyamfüggő”. Emlékeztetett: a gazdasági adatokkal kapcsolatban pedig azt mondta, idén a kormány várakozása szerint idén növekedés lesz, dinamikus bérnövekedéssel, tavaly pedig recesszió volt. A miniszer szerint 1,5 százalékos idei növekedés túlzottan optimista. A 400 ezer forintos minimálbér elérése szerinte garantált, a gazdasági növekedési adatokról pedig azt mondta, hogy nem a negyedéves, hanem a teljes éves adatokat érdemes nézni.

Magyar békemisszió

Újságírói kérdésre Gulyás Gergely elmondta, nem tervezik, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök Teheránba utazik békemisszió céljából. A tárcavezető kifejtette: az ukrajnai háború kapcsán azért járt békemissziós úton a miniszterelnök, mert az közvetlen közelünkben zajlik. Ezért gondolták, hogy ennek van helye és ideje, de a világ összes konfliktusánál nem gondolja, hogy Magyarországnak fel kéne lépnie. A miniszter azt is kijelentette, Magyarország továbbra is támogatja, hogy Izraelnek joga van megvédeni magát.

Indokolt a magyar katonai misszió

A miniszterelnökséget vezető miniszter a csádi katonai misszióról elmondta, minden a terv szerint halad. Emlékeztett, Magyarország mindig is azt hangoztatta: ha az EU nem akar belefulladni a migrációba, akkor helyben kell a problémát megoldani. Mint mondta, ha ezt a magyar kormány nem teszi meg akkor százezrek fognak ideáramlani, ezért a magyar katonai misszió és a gazdasági segítség is indokolt - szögezte le.

Gulyás Gergely a hétvégi grúz választásokról elmondta, a választási eredmények világosak és kulcsfontosságú, hogy a választások lebonyolítására korrekt módon kerüljön sor. Mint mondta, nincs ok arra, hogy a választások eredményét megkérdőjelezze, szerinte ezt az EBESZ jelentése is megmutatta.

Jövő heti meghallgatások

Kitért a jövő heti biztosi meghallgatásokra is, melyekről elmondta: három olyan biztosjelölt volt a 26-ból, akivel szemben semmilyen összeférhetetlenségi aggály nem merült fel és az sem volt kérdés, hogy az eu-s jogot ismeri senki jobban mint Várhelyi Olivér, innentől az európai parlamentre kell bízni a döntést.

