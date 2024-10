Ma vesznek végső búcsút Potápi Árpád Jánostól

Ma vesznek végső búcsút a tragikus hirtelenséggel elhunyt államtitkártól és országgyűlési képviselőtől, Potápi Árpád Jánostól. A gyászmisén a kormány több tagja is lerója tiszteletét a haláláig a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkáraként dolgozó Potápi Árpád János előtt, aki 57 évesen halt meg.

Potápi Árpád János 1993-ban kapcsolódott be a politikai életbe. 2007-től a Tolna megyei választmány elnöke, 2011-től 2014 áprilisáig a Fidesz-frakció frakcióvezető-helyetteseként tevékenykedett. Az országgyűlési munkája mellett 2002-től 2014-ig Bonyhád polgármestere volt. Az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának elnökeként is dolgozott 2011 és 2014 között.

Halálakor többek között Orbán Viktor, Semjén Zsolt és Kocsis Máté is nyilvánosan elbúcsúzott Potápi Árpád Jánostól. Később a kormány tagjai csendes mécsesgyújtással emlékeztek meg a néhai államtitkárról a Várkert Bazárnál.

A hét elején jelentették be, hogy csütörtökön búcsúztatják Potápi Árpád Jánost Bonyhádon a helyi katolikus templomban, ezután gyászmisét tartanak a tiszteletére Felföldi László pécsi megyés püspök vezetésével. A temetéssel egy időben a csíksomlyói hegynyeregben is megemlékeznek Potápi Árpád Jánosról, ahol az istentisztelet mellett fogathajtó versennyel is tisztelegnek a nemzetpolitikai államtitkár emléke előtt.

Potápi Árpád János temetésén többek között Orbán Viktor, Kövér László és Áder János is jelen van és lerója tiszteletét.