Rengeteg a hajléktalan a főváros belső kerületeiben

Győri Péter hangsúlyozta, hogy jövőre tervezik Budapest Hungária körúton kívüli területének felmérését, és szeretnék 3-5 évente megismételni a vizsgálatot annak érdekében, hogy mindenki bekerülhessen az ellátórendszerbe.

Breitner Péter, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) szakmai igazgatóhelyettese kiemelte: tudatosan dolgoznak azon, hogy ezek a számok ne maradjanak meg az akadémiai tudás szintjén.

Valós számok, valós tudás alapján szeretnénk megtervezni a szolgáltatásainkat

– jelentette ki, hozzátéve: fontos, hogy minden hajléktalant azonosítsanak, mert például a párok, a pszichiátriai betegek, a szerhasználók vagy az idősek más-más szolgáltatásokat, másfajta segítséget igényelnek.

Breitner Péter kitért arra is, hogy a BMSZKI naponta mintegy háromezer hajléktalannal áll kapcsolatban, akik közül 1230-an aludtak az elmúlt napokban átmeneti szálláson, 650-en éjjeli menedékhelyen, 120-an pedig családok átmeneti otthonában. Beszámolt arról is, hogy a hajléktalanok között magas, 30 százalékos a pszichiátriai betegek aránya, a BMSZKI ezért már három olyan szállást is üzemeltet, ahol kifejezetten őket látják el. Hozzátette: az addiktológiai problémákkal küzdők számára is megnyitottak egy házat, ahol engedélyezett az alkoholfogyasztás.