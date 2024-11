Durva következmények: ezért kell betiltani a dizájnerdrogokat

Hét új olyan pszichoaktív szer került fel az új pszichoaktív anyagok jegyzékébe, más néven a „C-listára”, amelyek gyorsan terjedtek a piacon és jelentős kockázatot jelentenek az egészségre. Ezt Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára jelentette be – közölte a Drogkutató Intézet (Dki). A Téglásy Kristóf stratégiai igazgató nevével fémjelzett szervezet emlékeztetett, a C-listán található, jogilag kábítószernek nem minősülő, jobbára szintetikus pszichoaktív szerek kínálata az elmúlt években soha nem tapasztalt méretékben bővült. A lista nagy előnye, hogy létrehozásával a kábítószergyanús anyagokat az eddiginél jóval gyorsabban tilthatják be. A rajta lévő szerek ellenőrzését, azaz hogy valóban kábítószernek minősülnek-e, egy év alatt kell lebonyolítani, de már ennek időszakában is a kábítószerre vonatkozó tiltó szabályok, a zéró tolerancia érvényes ezekre a szerekre.

Beláthatatlan következmények

Hangsúlyozták: a C-listás anyagok különösen nagy veszélyt okozhatnak a használóknak, hiszen összetételük és hatásuk sokszor bizonytalan, ezért a fogyasztásuk beláthatatlan következményekkel járhat. Az államtitkár azt is kiemelte, hogy

folyamatos a versenyfutás a droglaborok és a rendőrség között, ezért fontos, hogy a tiltott szerek listája rendszeresen frissüljön és a rendőrök mielőbb fel tudjanak lépni a legújabb szerek terjesztői ellen is.

A hét újonnan listára vett anyag közül Magyarországon eddig négy tűnt fel, amelyek szintetikus és félszintetikus kannabinoidnak, ismertebb nevén herbálnak minősülnek. Az ebbe a kategóriába tartozó anyagokat 39 lefoglalásban azonosította a rendőrség. A további három anyag közül egy szintetikus LSD-származék, egy nyugtató-altató hatású, egy pedig a nitazének csoportjába tartozó szintetikus opioid származék, amely súlyos egészségkockázatot jelenthet, kis dózisban is hatékony vegyület, így nagy a túladagolás kockázata. Ezeknek a hatására 2023-ban Észtországban és Lettországban kiemelkedően megnőtt a drogfogyasztás okozta halálesetek száma, ugyanis közel száz használóval végzett a szer, miközben Franciaországban és Írországban rengeteg túladagoláshoz vezetett.

A C-lista folyamatos frissítése azért rendkívül fontos, mert lehetővé teszi a hatóságoknak a gyorsabb reakciót az ideiglenes tiltásra az új pszichoaktív szerek megjelenésekor, amíg a laboratóriumi vizsgálatok nem igazolják, hogy ténylegesen drogokról van szó. Az idén nyáron listára került hét új anyag már egy évig biztosan tiltott státuszban marad, amíg a kutatók további részletes elemzéseket végeznek.

Hatékony a tiltás

Az ideiglenes tiltás hatékony eszköz a közegészség védelméért, mivel a dizájnerdrogok gyakran ismeretlen kémiai összetételűek. Emellett az általuk előidézett megváltozott tudatállapot nagyon sokrétű lehet: a nem megfelelő környezetben történő fogyasztásuk sok esetben szuicid gondolatokat gerjeszt, kiszámíthatatlan hatásuk pedig egyenesen életveszélyes. Ráadásul

az újonnan felkerült szerek között szerepel több szintetikus anyag, amelyek súlyos mérgezéseket és akár halálos kimenetelű túladagolásokat is okozhatnak.

Rétvári Bence közleményében azt is kiemelte, hogy a magyar büntető törvénykönyv határozott és szigorú fellépést biztosít a hatóságoknak a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőivel szemben. A monitorozási rendszer hatékony működését jól mutatja, hogy ha megjelenik egy új pszichoaktív anyag, már van lehetőség a lefoglalásra és a büntetőeljárás elindítására.

Fokozott veszélyben a fiatalok

Az állam feladata, hogy gyorsan reagáljon az újonnan megjelenő szerekre, hiszen ezek előállítói igyekeznek egy lépéssel a szabályozások előtt járni, folyamatosan módosítva az anyagok kémiai szerkezetét, ezért fontos a tiltott vagy szabályozott kábítószerek listájának rendszeres frissítése. A magyar szabályozás lényege éppen ebben rejlik, ugyanis a tiltólistára nemcsak konkrét anyagok kerülnek fel, hanem törzsképletek is, amelyek bizonyos vegyületcsoportokat a közös kémiai szerkezeti részek alapján határoznak meg, ezáltal a későbbiekben forgalomba kerülő változatok birtoklása és árusítása automatikusan büntethetővé válik. Az új pszichoaktív anyagok listáján jelenleg 339 egyedi vegyület van.

A C-lista folyamatos bővítése elengedhetetlen a közbiztonság fenntartásához és a lakosság védelméhez.

A tiltott vegyületek gyors azonosítása és szabályozása megakadályozza, hogy ezek az anyagok szélesebb körben elterjedjenek, különösen a fiatalok között, akik fokozott veszélynek vannak kitéve.

Emellett lehetővé teszi a hatóságoknak, hogy hatékonyabb szankciókat alkalmazzanak a tiltott drogokat terjesztő bűnözői csoportokkal szemben, ezáltal elősegítve a közbiztonság növelését és a társadalom egészségének megóvását.

Az új szerek tiltólistára való felkerülése tehát nem csupán adminisztratív lépés, hanem komoly jelentőségű intézkedés a drogpiac szabályozása, a fogyasztók védelme és a közösség biztonságának megőrzéséért – olvasható a DKI honlapján.