Hiába úsznak mocsokban a budapesti aluljárók, ez a Tisza Pártnak és Karácsonynak nem üti meg az ingerküszöbét

Hallgatásba burkolózik a Karácsony Gergely-féle városvezetés és a Tisza Párt az aluljárók éjszakai lezárása ügyében. Szentkirályi Alexandra még szombaton jelentette be, a probléma orvoslására

a Fidesz fővárosi frakciója azt javasolja a közgyűlésben, hogy ahol megoldható, zárják le az aluljárókat éjszakára.

Mint arról lapunk is beszámolt, a budapesti járókelőket az ellátatlan hajléktalanok által okozott higiéniai problémák zavarják leginkább a fővárosi aluljárókban. Van, ahol az emberek szerint a mindennapok részévé vált az illuminált hajléktalanok jelenléte, rendszeresek az összeszólalkozások, és a drogosok is az aluljárókban lézengenek, amelynek fényében a Fidesz-frakció javaslata, amennyiben megvalósul, javíthat a helyzeten. Megkerestük a Karácsony Gergely-féle városvezetést és a Tisza Pártot is, támogatják-e a kezdeményezést.

Úgy tűnik azonban, az aluljárók áldatlan állapota nem üti meg az ingerküszöbét egyiküknek sem annyira, hogy érdemben válaszoljanak a kérdésre. A Városháza e cikk megjelenéséig nem reagált, a Tisza Párt válaszában pedig csak személyeskedő hangnemben támadta, rágalmazta lapunkat.

Egyedül Vitézy Dávid egykori főpolgármester-jelölt, a Podmaniczky Mozgalom vezetője válaszolt. Mint írta, egyetértenek az éjszakai lezárással, „ott és ahol, ez lehetséges”.

Ugyanakkor hozzátette, főpolgármesteri programjában szerepelt a javaslat, amit állítása szerint a BKK vezetőjeként is javasolt tíz éve.

Örülök, hogy Szentkirályi Alexandra inspirálódik a programomból, melyet visszalépésével támogatott

– írta.

Ennek kapcsán azonban megjegyzendő, Szentkirályi Alexandrának ez ügyben nem igen lehetett szüksége inspirációra Vitézy Dávid részéről, ugyanis aki ezt már részben megvalósította, az az V. kerület fideszes polgármestere, Szentgyörgyvölgyi Péter volt.

A városvezető még 2016-ban kezdeményezte Tarlós István akkori főpolgármesternél, hogy a – néhány évvel korábban teljesen felújított – Ferenciek terén lévő aluljárót állagmegóvás érdekében éjszakánként, az utolsó metró elhaladása után zárják le, és az első metró megérkezése előtt nyissák csak ki. A lezárás nem okozott fennakadást, mert a felszínen is biztosított a zebrás, lámpás átkelés a gyalogosoknak.