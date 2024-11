Menczer Tamás: Lenézik a magyar kormányt azért, mert kikéri az emberek véleményét + videó

– A nemzeti konzultáció kapcsán most is, nem először, de most is lenéznek bennünket. Lenéznek bennünket a baloldali, ellenzéki, magyar kollégák, és lenéznek bennünket a brüsszeliek is – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója rámutatott:

Brüsszel és a magyar baloldal feleslegesnek tartja megkérdezni a magyar embereket két választás között sorsfordító kérdésekben.

– Mi nem így gondoljuk, ezért indítottunk újra nemzeti konzultációt. Mindenkitől azt kérem, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban, mondja el a véleményét, és döntsünk mi a sorsunkat, életünket befolyásoló rendkívül fontos kérdésekben – mondta, majd hozzátette: „ha nem mi döntünk, akkor mások döntenek helyettünk”.