Szörnyű baleset történt Sopronban, lángra kapott egy emelőkosaras autó + videó

Kigyulladt egy emelőkosaras autó Sopronban a Somfalvi úton. A helyszínre a tűzoltók is kiérkeztek, a lángokat később meg is fékezték. A balesetben egy ember meghalt, továbbá egy személy égési sérülést szenvedett, akit mentőhelikopter szállított el kórházba – közölte a SopronMédia a közösségi oldalán.

– Két személy dolgozott az emelőkosaras autón, amikor a tragikus baleset történt. Az üzemcsarnokon belül végeztek hegesztési munkákat, amikor a kipattanó szikra lángra kapott, feltehetően a párkányon lerakódott por gyulladt be. A bajt fokozta, hogy az elszívóberendezésre is átterjedt a tűz, ezért a tűzoltóknak a szellőzőrendszert is meg kellett bontani – mondta el a Kisalföldnek Németh Ramóna tűzoltó főhadnagy, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Hozzátette, hogy

a tűz pontos keletkezési okának kiderítésére tűzvizsgálat indult.

A rendőri intézkedés még a késő délutáni órákban is zajlott a helyszínen. Az esettel kapcsolatban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság későbbre ígért tájékoztatást.