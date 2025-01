„A tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak” – mérlegen a szarajevói magyar Eufor-parancsnokság

– Utódomnak egy folyamatosan fejlődő biztonsági környezetben adom át ezt a pozíciót – jelentette ki Sticz László vezérőrnagy, a Com Eufor átadás-átvétel alkalmából tartott sajtótájékoztatón, a szarajevói Butmir katonai táborban.

Sticz László vezérőrnagy átadta az Eufor vezetését a román Florin-Marian Barbu tábornoknak (Fotó: Havran Zoltán)

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Sticz László vezérőrnagy személyében 2024 januárjától egy éven keresztül magyar tábornok irányította az Európai Unió bosznia-hercegovinai műveletét, az Eufor Althea missziót.

A művelet feladata az 1995-ös daytoni békemegállapodásban foglaltak betartatása, a biztonságos környezet fenntartása, együttműködve a helyi hatóságokkal, továbbá a bosznia-hercegovinai állami haderővel történő közös kiképzések és gyakorlatok.

Hazánk a parancsnoki időszakot követően is vezető szerepet fog vállalni a műveletben, hiszen annak törzsfőnöki beosztását látja el 2025 májusától.

Sticz László a sajtótájékoztatón kifejtette, hogy parancsnoksága alatt milyen kitűzött célokat sikerült elérnie. Kiemelt feladatnak tartotta, hogy az Eufor Bosznia-Hercegovina hatóságainak semleges és megbízható partnere legyen, amely képes minden potenciális forgatókönyvet kezelni, és ha szükséges, megvédeni a biztonságot az országban.

Fotó: Havran Zoltán

Mint mondta, parancsnoksága alatt fokozta az Eufor együttműködését a rendvédelmi szervekkel rendszeres találkozók bevezetésével, erősítette a katonai együttműködést az Eufor és a helyi fegyveres erők között, valamint támogatta a kölcsönös részvételt sportrendezvényeken.



„– Tavaly az Eufor nagyszabású ökölvívógálát is szervezett, amelyben a bosznia-hercegovinai fegyveres erők és rendvédelmi szervek is részt vettek”

– emelte ki.

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára és Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese (Fotó: Havran Zoltán)

Kitért arra is, hogy parancsnoksága alatt jó kapcsolatokat alakított ki a különböző vallási csoportok között a Butmir táboron belül és a katonai létesítményeken kívül is.



„– Lehetőség volt nyílt Iftar vacsorát, ortodox húsvéti és katolikus adventi ünnepséget szervezni, valamint muszlim, ortodox, katolikus és zsidó közösségek vezetőivel találkozni”

– sorolta.

Sticz László emlékeztetett, az Eufor a helyi lakosságot is támogatta szükség setén. Elmondása szerint segítettek erdőtüzek, árvizek, földcsuszamlások, nagy havazások, mentőakciók során, de még a választások lebonyolításában is. Kiemelte: született egy megállapodás a helyi hegyimentőkkel, miszerint légi evakuációs képzést is biztosítottak nekik a magyar helikopterekkel.



„– Meggyőződésem, hogy a tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak. Remélem, hogy mindaz az erőfeszítés, amelyet magam és bajtársaim tettünk az Euforban, meghozta gyümölcsét”

– jelentette ki Sticz László.

Fotó: Havran Zoltán

A sajtótájékoztató utáni ünnepségen Sticz László vezérőrnagy ünnepélyes keretek között átadta az Európai Unió boszniai-hercegovinai békefenntartó missziójának vezetését a román Florin-Marian Barbu tábornoknak. A magyar tábornok megkapta

az Operations Eufor Althea medált Hubert Cottereau altábornagy EU Operation Commandertől, a román Partner of Defense medált a román vezérkarfőnöktől, az olasz Joint Honorary Decorationt az olasz nagykövettől, valamint Bosznia-Hercegovina aranyplakettjét is.

A parancsnoki beosztás ünnepélyes átadásán részt vett Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára és Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese.