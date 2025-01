Berobbant a tavasz, a melegrekord is megdőlhet

Továbbra is tavaszi idő várható hazánkban, hétfőn akár 18 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A Hungaromet tájékoztatása szerint hétfőn hajnalban, kora reggel még több helyen lehetnek ködfoltok, de miután ezek megszűnnek, többnyire napos idő várható fátyolfelhőkkel. Az Északi-középhegység térségében napközben is előfordulhatnak erősebben felhős időszakok, illetve estétől másutt is lesz némi felhőzetnövekedés. Időnként megélénkül a déli, délnyugati szél, de a Dunántúlon erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 12 és 18 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében néhol 10 fok alatt maradhat a csúcsérték. Késő este 6, 12 fok valószínű.

Hétfő este a sok fátyolfelhő mellett mindenütt megnövekszik a felhőzet, kedd reggelre helyenként erősen felhős lesz az ég, amiből záporeső is kialakulhat. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok között, északkeleten néhol 4 fok alatt alakul.

A meleg, tavaszi idő szerdáig kitart, aznap 18, 20 fok is lehet, aminek egy hullámzó hidegfront vet véget, bár utána is bőven (5-8 fokkal) a sokéves hőmérsékleti átlag felett leszünk.

A tavaszi időjárás mellett a meteorológiai szolgálat veszélyjelzést adott ki erős szél miatt. Mint írják, hétfőn a reggeli óráktól a

Dunántúl nyugati felén egyre gyakrabban viharos – általában 60-80 km/órás – széllökések kísérhetik a délnyugati szelet.

A déli, kora délutáni órákban egy-egy 80-90 km/h-s széllökés sem zárható ki. Kora estére némileg veszít erejéből a szél, de erős lökések továbbra is lehetnek.