Csák Máté elrejtett kincséről és titkos alagútról szólnak a legendák a világhírű magyar faluban + videó

Hollókő hazánk egyik legismertebb kistelepülése, amely a húsvéti időszakban különösen sok látogatót vonz. Azonban a világörökség részét képező Hollókő számos titkot is rejt: legendás titkos alagútról és hét évszázada elrejtett kincsről is mesélnek – írja a Nógrád Vármegyei Hírportál.

A lap szerint a településen található vár nagy vonzerőt jelent a látogatók számára, amelyet – a magyar erősségek jelentős részéhez hasonlóan – még közvetlenül a tatárjárás után építettek a XIII. században.

Fél évszázaddal később, 1312-ben volt a rozgonyi csata, amelyben Károly Róbert legyőzte az oligarcha Aba Amadé fiainak seregét, és utána Hollókő várát is ostrom alá vette. Ezután került az erősség a Szécsényi családhoz, majd amikor a törökök is megjelentek a falai alatt a XVI. század közepén, akkor már a Losoncziaké volt. Ekkor merült fel a legendákban egy titokzatos alagút, amelyet a mai kor kutatói sem találnak – derül ki a MaxiNewz.hu cikkéből.

A legendás hollókői alagút más településekre is elérhetett

A történet azért hihetetlen, mert hatalmas munkába került volna egy ilyen földalatti járat megépítése. Az átjáró Hollókőt a gyalog több mint tíz kilométerre lévő Szécsénnyel kötötte állítólag össze, és a védők menekülési útvonalául szolgált volna.

Amikor a törökök 1552-ben megostromolták Szécsényt, Árokháti Lőrinc várkapitány az alagúton akart elmenekülni az embereivel. Nem sikerült nekik, talán azért, mert az átjáró sohasem létezett. Az ellenség elfogta a katonákat. Emiatt okos trükköt eszeltek ki az angolos távozásra, amikor ugyanis a harcosok fogyatkozni kezdtek, Árokháti Lőrinc szalmával kitömött bábukat állíttatott a falakra. Végül pedig, amikor a kapitány már csak kilencedmagával maradt, akkor próbált megszökni az alagúton keresztül.

Hollókőből állítólag nemcsak Szécsényre, de a Strahurai várhoz, valamint a Nagylóci Őrtoronyhoz is titkos átjáró vezetett.

Azt is rebesgették, hogy az erősséget a XIV. század elejéig birtokló Csák Máté kincse is az alagútban van elrejtve, már csak ezért is lenne érdemes rábukkanni.