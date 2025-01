Ma is megdőlhet a melegrekord

Miután hétfőn megdőlt a melegrekord, kedden

továbbra is a sokévi átlagnál magasabb lesz a hőmérséklet.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a reggeli órákban vastagabb felhőzónák vonulnak északkelet, észak felé, de ezek mellett is lehet számítani napközben hosszabb-rövidebb napos időszakokra. Fokozatosan növekszik a záporok számossága, amelyekre a nap folyamán az ország több pontján is lehet számítani. A délies szél reggeltől főként a Dunántúlon és a keleti határ közelében ismét megerősödik, előbbi tájakon előfordulhatnak viharos széllökések is.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 20 Celsius-fok között várható, de az Északi-középhegység tágabb térségében ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére többnyire 3 és 13 Celsius-fok közé hűl le a levegő.

Kedd este a frontrendszerhez kapcsolódó vastag felhőzónák az ország keleti része fölé helyeződnek át, egyre inkább arrafelé valószínűek záporok – eközben nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, derül ki az ég. Hajnalban az Északi-középhegység derült, szélvédett részein párásság, köd is képződhet. A déli, délnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, a hajnali, reggeli órákban már csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 2 és 8 Celsius-fok között várható, de a szélvédett északi fagyzugokban, valamint a nyugati határnál gyenge fagy is lehet.

A vastagabb frontfelhőzet a keleti határt is elhagyja, legalább néhány órára mindenhol kisüt a nap. Elszórtan valószínű eső, zápor. Az időnként megélénkülő légmozgás estére mindenütt mérséklődik. Kora délutánra 8, 16 Celsius-fok közé melegszik fel a levegő.