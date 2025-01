Néhány nap és eldőlhet a sorsa a karateedzőnek, aki brutálisan felrúgott egy kisgyermeket

Néhány nap múlva bíróság elé áll az a karateedző, aki 2024 júliusában a szolnoki kalandparkban brutálisan felrúgott egy rábízott kisfiút. A Szolnoki Járásbíróságon február 26-án tartanak majd előkészítő ülést az ügyben, amennyiben a vádlott A. Tibor nem ismeri el bűnösségét, vagyis a gyermekbántalmazást, úgy az eljáró bíró folytatólagos tárgyalásokon történő bizonyítási eljárás lefolytatását kéri majd, ahol tanúk és szakértők meghallgatásával, illetve egyéb bizonyítékok bemutatásával derítik fel, gyermekbántalmazás történt-e.

Börtönbüntetést adna az ügyészség

Az ügyészség vádirata szerint a vádlott a gyermektábor vezetőjeként, négy gyermekfelügyelővel együtt, 2024. július 11-én Szolnokon, a tiszaligeti csónakázótó melletti Kalandparkban összesen 38 gyermeket táboroztatott. Egy kisfiú, aki az ügy sértettje egy másik gyermekkel összeveszett, majd leült a földre és sírni kezdet.

A karateedző ekkor odalépett a kisfiúhoz, és felszólította, hogy hagyja abba a sírást. Miután a gyermek ennek nem tett eleget, a hóna alá nyúlva felállította, és a közelben lévő futópálya közepére kísérte, hogy megfenyítse. A küzdősportban jártas vádlott a fiú lábait hátulról, nagy erővel kirúgta. A gyermek az egyensúlyát elveszítve a kezét, majd a fejét a futópályába ütötte.

A vádiratban arra is kitérnek, hogy a karateedző veszélyeztette a kiskorú érzelmi fejlődését, továbbá az ő és a gyermek testi adottságai közötti különbségekre, valamint a bántalmazás módjára figyelemmel fennállt a nyolc napon túl gyógyuló, maradandó fogyatékosságot is eredményező sérülés bekövetkezésének reális lehetősége is.

Az ügyészség a férfival szemben, arra az esetre, ha a bűncselekmények elkövetését a váddal egyezően beismeri, két év hat hónap börtönbüntetés kiszabására, valamint arra tett indítványt, hogy a bíróság a jászberényi karateedzőt véglegesen tiltsa el bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amely által 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

Sikerült kiemelni egy szörnyet a gyerekek mellől

„A kalandparkot üzemeltető Szolnoki Városüzemeltetési Kft. munkatársainak, illetve az élménypark animátorainak köszönhető, hogy a térfigyelő-kamerák képeit visszanézve a társaság vezetése megtette a feljelentést, és emelt ki egy szörnyet a gyermekekre vigyázó nevelőközösségből”– fogalmazott Lits László, a Kft. ügyvezetője az ügy kirobbanását követően, amikor a jászberényi nevelő által bántalmazott kisfiút visszahívták és megvendégelték a kalandparkban, hogy feledtessék vele az átélt traumát.

Dudás Attila, a kalandpark animátora korábban beszámolt arról, hogy az érintett időben épp a helyszínen tartózkodott. Noha az esetet pontosan nem látta, azt viszont hallotta, hogy a jászberényi karateedző mennyire bántalmazóan bánik a felügyeletére bízott gyermekekkel. Amikor pedig a jászberényi csapat elhagyta a kalandparkot, az egyik hölgymunkatársa hívta fel rá a figyelmet, hogy az egyik gyermek nagyon sírt, a többiek pedig rettentően meg vannak szeppenve.

Ekkor nézték vissza a kamerafelvételeket, és annak láttán tették meg a feljelentést a hatóságnál.

A karateedző tagadja a bűnösségét

A gyermekbántalmazásra a Magyar Karate Szakszövetség is azonnal reagált, és végleg eltiltotta a karateoktatástól az edzőt, míg egyesületét, a Yakuzák Sportegyesületet kizárták a szervezetből. A férfit megfosztották a díjaitól is, és a fekete övet sem viselheti tovább.

Az ügyészség korábban arról tájékoztatta a Magyar Nemzetet, hogy A. Tibor a cselekmény elkövetését ugyan nem tagadta, azt azonban állítja, hogy nem állt szándékában bármilyen sérelmet vagy testi sérülést okozni.