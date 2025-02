Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására több mint tízezer zarándokot várnak

Ferenc pápa megbízására Erdő Péter bíboros avatja boldoggá az 1945. március 23-án vértanú halált halt Bódi Mária Magdolnát Veszprémben – hangzott el a Veszprémi Főegyházmegye hétfői sajtótájékoztatóján, amelyen Udvardy György veszprémi érsek arról is beszélt, hogy tízezernél is több zarándokot várnak az ünnepi eseményre.

Udvardy György felidézte, hogy Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását anno Mindszenty József püspök kezdeményezte mint veszprémi püspök. Rámutatott, hogy immár Mindszenty József bíboros és Bódi Mária Magdolna hivatalos megnevezése is „Isten tiszteletre méltó szolgája”, „tehát jogi értelemben a két személy az egyházon belül ugyanazt a szerepet tölti be, ezért van az, hogy mind a kettejüknek a képe a liturgikus előírásokat követve elhelyezésre kerülhetett a veszprémi székesegyházban”.

Elmondta, bízik abban, hogy a jövőben Mindszenty bíboros boldoggá avatása, illetve Bódi Mária Magdolna szentek közé vétele is megtörténhet.

A tervek szerint a szertartás során az új boldog ereklyéjét, a magyar szentek ereklyéit tartalmazó missziós keresztben helyezik el, amely a Budapesti Városmisszió és az Eucharisztikus Kongresszus, valamint a pápalátogatás jelképévé is vált. Utoljára Magyarországon a boldoggá avatást pápai megbízottként Erdő Péter bíboros 2006-ban végezte, akkor Salkaházi Sára vértanút iktatták a boldogok sorába.

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási szertartását 2025. április 26-án, szombaton tartják a Veszprém Aréna parkolójában. Azért ott, mert az a tér képes arra, hogy fogadja az igen nagyszámú érkezőt. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik a boldoggá avatandó Magdiról nevezett harang hangjával. A harang, amely majd a veszprémi várban található Szent Mihály-bazilika egyik harangja lesz, jelenleg Innsbruckban készül, s társaival együtt rövidesen megérkezik Veszprémbe.

Udvardy György érsek elmondta, hogy mindenkit várnak, de kiemelten a fiatalokat, hiszen „Magdi” az életét a fiataloknak ajánlotta fel.

„A boldoggá avatási ünnepségnek mintegy üzeneteként Magditól vett írást vesszük” – mondta az érsek.

Ígérem, hogy a földbe hullott mag bőséges termést hoz

– idézte föl Magdi sorait, amelyet „1944 szilveszterén lelki atyjának, mintegy jókívánságként, mintegy bátorításként írt, és néhány hónappal később pedig ő maga életét áldozta” – fűzte hozzá az érsek, és elmondta azt is, hogy Bódi Mária Magdolna egy 1943-ban tartott lelkigyakorlat végén lelki atyjának elmondta, hogy szeretné, ha az életét fiatalon fejezhetné be, s életét az ifjúságért ajánlhatná föl.

Bódi Mária Magdolna üzenet egyfajta mottóként is szolgál a boldoggá avatási szertartás előkészületei során. (Fotó: Vasárnap.hu/Varga Ilona)

A boldoggá avatás Ferenc pápa 2023-as apostoli látogatása során használt oltárnál zajlik majd. A szentmise után a várnegyedbe, a főszékesegyházba várják a zarándokokat, ahol megtekinthetik az elhelyezett boldog ereklyéit.

Udvardy György kitért arra is, hogy október 26-át, Magdi tisztasági fogadalmának napját jelölték meg Bódi Mária Magdolna liturgikus emléknapjaként.

Az érsek arról is szólt, ajándékként tekint arra, hogy a boldoggá avatás a jubileumi szentévben történhet meg, továbbá arra is, hogy ugyanazon a hétvégén avatják boldoggá Magdit, mint amelyiken a szentek sorába emelik Carlo Acutist. A 15 éves korában elhunyt olasz fiút már most is az internet védőszentjeként emlegetik.

Két fiatalt állít példaként az egyházunk elénk és a fiataljaink elé, így talán természetes az is, hogy itt a boldoggá avatásban, illetve a felkészülésben a fiatalokra helyezzük a hangsúlyt

– hangsúlyozta az érsek.

Porga Gyula Veszprém polgármestere arról beszélt, hogy a Veszprém történelme és keresztény alapjai egymástól elválaszthatatlanok. Kitért arra is, hogy a boldoggá avatás, Bódi Mária Magdolna tisztelete, illetve a város épületeinek megújítása zarándokturizmust indíthat el a királynék városa irányába.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere a veszprémi Gizella Hotelben 2025. február 3-án. (Fotó: Vasárnap.hu/Varga Ilona)

Kulcsár Dávid, a főszékesegyház káplánja felidézte, hogy Bódi Mária Magdolna 1945. március 23-án halt vértanú halált Litéren, szovjet katonák ölték meg. Ennek 80. évfordulóján, 2025. március 23-án áldják meg a településen kialakított kegyeleti emlékhelyet.

Fontos, hogy a boldoggá avatásra érkezőket előzetes regisztrációra kérik.

Erre majd február végétől nyílik lehetőség a www.bodimariamagdolna.hu oldalon. Az eseményre zarándokvonatok is indulnak az ország több pontjáról, illetve nagyszámú parkolót és kerékpártartót tartanak fent az autóval, illetve biciklivel érkezők számára – olvasható a Vasárnap cikkében.