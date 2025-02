Áron alul adná el lakását F. János, Till Tamás feltételezett gyilkosa

Erről azt írják, a 95 négyzetméteres amerikai konyhás lakás a nyáron készült el, és modern bútorokkal és gépekkel van felszerelve. Olyannyira modern, hogy az ingatlanban minden elektromos működtetésű, hűteni és fűteni klímával lehet. A lakás piaci értéke 80 millió forint, de ha valakinek van készpénze, akár 55 millióért is vihető. Megtudták azt is, a tulajdoni lapon F. János haszonélvezőként szerepel, a lakásra elidegenítési és terhelési tilalmat is bejegyeztek a javára, ami a megkérdezett szakértő szerint azt jelenti, hogy a lakóingatlan az ő beleegyezése nélkül eladhatatlan, és ezzel több szabályt is ki lehet játszani.

Mindez azért rendkívül érdekes, mert a Till család ügyvédje, Lichy József már többször is közölte, hogy kártérítésért fogják perelni a férfit, ha sikerül bebizonyítani, hogy valóban ő gyilkolta meg az akkor 11 éves Tamást.