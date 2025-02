Furcsa divathullámot követ a Z-generáció az ivászatban

Drámai módon esik az alkoholfogyasztás a fiatal ausztrálok körében – számolt be az Infostart. Mint írták, kutatás mutatta ki, hogy 2001-ban 13 és fél százalékuk ivott havonta kevesebb mint egyszer, most már 20 százalék. Azok aránya, akik soha nem ittak meg egy teljes pohár alkoholt, 7 és félről 16 és fél százalékra ugrott. Spanyolországban közben jelentősen visszaesett a fiatalok sörfogyasztása, és a brit és amerikai Z-generáció is visszafogja magát.

Zebracsíkozás és nedves ivászat

A legtöbb fiatal számára nem cél az alkohol totális feladása, de a mértékletesség – az idősebbek szemében már túlzó szintet öltve – egyre nagyobb teret nyer. Ezt segítik a különböző frappáns, a közösségi médiában keringő kifejezések, például a zebracsíkozás (zebra striping) és a nedves vagy nyirkos ivászat (damp drinking), valamint a TikTokon elterjedt „rawdogging”, aminek eredetileg szexuális tartalma volt, és amely azt takarja, hogy egy repülőúton az ember nem eszik a menüből, nem néz filmeket, nem hallgat zenét, és esetleg nem is iszik. Kommentátorok szerint ez már korábban is létezett, de trendi név nélkül.

A zebracsíkozás azt jelenti, hogy társaságban iszogatva az ember hol egy alkoholos, hol egy alkoholmentes italt fogyaszt, megfelezve ezzel az alkoholbevitelt. Egy brit felmérés olyan trendet fedezett fel a pubokban, hogy a vendégek negyede alkoholos, majd alkoholmentes sört iszik, felváltva.

A nedves italozás egy másik jelenség. Egy további felmérés szerint a válaszadók 40 százaléka kevesebbet akar inni, míg 6,5 százalék teljesen hátat fordítana az alkoholnak. A „nedves” vagy „nyirkos” szó arra utal, hogy az illető nem akar „szárazzá”, azaz teljesen absztinenssé válni.

Egy másik trendi kifejezés erre a „99 százalékban józan” vagy a szexuális identitások kifejezési tárházából adaptált „józan kíváncsi”, azaz józanság iránt érdeklődő.

A szakértők szerint a neveken túl ezek a stratégiák hasznosak lehetnek az alkoholfüggőknek, akikből lehet mértékletes alkoholfogyasztó, általában egy absztinens időszak után. A korábbi elmélet az volt, hogy az alkoholisták számára csak az ital teljes feladása lehet az út.

Azt is megjegyezték, hogy az alkoholtól való távolságtartást a különböző egészségi és wellness-trendekre lehet visszavezetni, az egyes influenszerek alkoholmentes üzeneteit a fiatalok egy része pozitív és követendő életformának látja. Emellett a fiatal nemzedék néha online tölti együtt az időt és sokkal jobban összpontosít a szakmai és személyes fejlődésre, mint a korábbiak. Az italozást követő érzelmi hullámzás és másnaposság ebben akadály lehet – közölték.