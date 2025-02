Magyar Péter egy előre megtervezett politikai projekt arca + videó

2023. január – Magyar Péter titokban hangfelvételt készített feleségéről.

2023. március – a 2022-es csúfos választási vereséget követően megkezdődik a baloldal teljes átrendeződése.

2023 júliusában, hét hónappal a kegyelmi botrány előtt bejegyezték Tarr Zoltán egyesületét, ami a Tisza párt alapját képezte.

2024. január – Magyar Péter posztjaiban már utal arra, hogy valami nagy dologra készül, és ekkoriban küldött zsaroló üzeneteket is a volt feleségének és Gulyás Gergelynek.

2024. február – Magyar Péter Facebook posztjával berobban a baloldali médiában.

A Kontextus YouTube-csatornán látható oknyomozó videóban Magyar Péter színre lépésének eredetét próbálták feltárni. A készítők véleménye szerint az a kép, amelyet Magyar Péter és a baloldali média próbál beállítani – mely szerint a Tisza Párt elnöke a semmiből, mindenféle előkészület nélkül, a kegyelmi botránynál feltört erkölcsi megvilágosodása miatt lett NER-esből kormányellenes ellenzéki politikus – egészen egyszerűen hamis.

A nagyjából 15 perces elemzés már az elején rávilágít arra a tényre, hogy „a Fideszből kiábrándult konzervatív családapa” brandjét nem most vetették be először. A videóban emlékeztetnek Márki-Zay Péterre: a magát konzervatívnak valló, hétgyermekes apát is így próbálták felépíteni a 2022-es választási kampányban. Az egykori fideszesnek hazudott jelölt szintén a semmiből, állítása szerint mindenféle támogatás nélkül került be a köztudatba, majd lett az ellenzéki összefogás első számú jelöltje. A kísérlet azonban nem sikerült, az ellenzéki pártok összefogása ellenére a baloldal 2022-ben is elbukott, 2010 óta immár negyedszer. Ez új stratégiára kényszerítette az ellenzéket és a guruló dollárokat utaló mecénásáikat.

A Tényellenőr csapata azt állítja: Magyar Péter egyáltalán nem a kegyelmi botrány vagy valamiféle nemesebb cél miatt lépett a nyilvánosság elé. Magyar már jóval korábban megkezdte az előkészületeket a politikai szerepvállalásra és a bosszúra.

A Tisza Párt elnöke számára 2022-ben világossá vált, hogy a sorozatos bántalmazások miatt zátonyra futott a házassága és az általa vezetett Diákhitel Központnál feltárt korrupciógyanús működés miatt a kormányban többé nem terem számára babér és partvonalra szorul. Ezt követően, 2023 januárjában készítette azt a hangfelvételt volt feleségéről, ami a politikai karrierjének kezdete jelentette.

Az elemzés szerint Magyar Péter válása (2023. március) pont arra az időszakra esett, amikor a választáson csúfosan megbukott baloldal teljes átrendeződése zajlott. David Pressman volt amerikai nagykövet aktív közreműködésével akkor indult az új ellenzék építése, az új szereplők castingolása, valamint a dollármédia felturbózása.

Nem elhanyagolható tény, hogy ebben az időszakban – jóval a kegyelmi botrány előtt – már 2023 nyarán bejegyezték Tarr Zoltán egyesületét is. Ez az az egyesület, amiből Magyar Péter hátországa, a Talpra magyarok és a Tisza kinőtte magát. Emellett az is stratégiai tervezésre utal, hogy a kegyelmi botrányt Novák Katalin aláírásától közel egy éven át tudatosan jegelték a kirobbantásig.

A film emlékeztet arra: Magyar Péter már 2024 január elején arról posztolt és beszélt, hogy valami nagy dologra készül, és ekkoriban küldött zsaroló üzeneteket is a volt feleségének. 2024 februárjában robbantották ki a kegyelmi botrányt, és pár napra rá az addig ismeretlen Magyar Péter betört a köztudatba.

A Tényellenőr csapat által feltárt több mozaikdarab egyértelműen jelzi, hogy Magyar Péter egyáltalán nem a semmiből és hirtelen felindulásból lett egyik napról a másikra, „véletlenül” politikus, hanem nagyon is tervezetten építgették a színre lépését, amiben hatalmas segítséget nyújtott az amerikai dollárokból finanszírozott baloldali média és a balliberális szereplők.

„Ha valakinek az eredettörténete hamis, az bizony titkol magáról valamit

– foglalja össze a filmben Both Hunor a Tényellenőr vezetője Magyar Péter történetét, amelynek folytatását ígérik.