Nem véletlenül most kezdtek akcióba az ukránok Orbán Viktor lejáratására

Az ukránok részéről a titkosszolgálati művelet megindítása nem biztos, hogy az elmúlt hetek vagy egy-két hónap eredménye – mondta az Origónak Horváth József.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője rámutatott:

az ukrán szolgálatok erre huzamosabb ideje készülhettek.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Kocsis Máté a nemzetbiztonsági bizottság hétfői ülése után közölte: az ukrán állam lejáratókampányt indított Orbán Viktor ellen, amelyben magyar újságírókat is felhasználnak. A Fidesz frakcióvezetője szerint „a magát függetlennek mondó sajtó egy része most már ukrán pénzért is hajlandó árulni a hazát”.

Trump megválasztása után az ukránok számára is egyértelmű volt, hogy nekik fel kell készülni erre az alapvető amerikai irányváltásra

– emelte ki Horváth József, majd kifejtette: szerinte azért most indították meg ezt a műveletet, hogy mielőtt még Donald Trump új emberei beülnek a hivatali vezetői székekbe, kész helyzet elé állítsák az Egyesült Államokat.

Nagyon komoly szakmai eredménynek tartja, hogy a magyar szolgálatok képesek voltak időben jelezni ezt a fenyegetést. A szakértő szerint viszont

hiába buktak le az ukránok, a műveletet nem valószínű, hogy le fogják állítani.

– Ukrajna háborúban áll Oroszországgal, és az ukrán titkosszolgálatok, ahogy ők mondják, lágy részek elleni támadásokat is végrehajtanak – emlékeztetett. Szerinte az elszántságukat mutatja azt is, hogy a napokban éppen Moszkvában robbantották föl a donbászi milícia egyik vezetőjét.