Ezek a támogatások valódi segítséget jelentenek az időseknek

A kormány elismeri azt, hogy amikor dolgoztunk, aktívak voltunk, mi is letettünk valamit az asztalra a munkánkkal, és ez most visszaköszön. Az Idősek Tanácsának ülésén elmondtam, hogy nyugdíjas társaim és a magam nevében is köszönhetem a magyar kormánynak és azoknak a szakembereknek, akik ezt kidolgozták