Pánikolnak a liberálisok az intézménybezárások miatt + videó

Meglepte a demokratákat, liberálisokat, hogy Donald Trump bezárja a USAID-et – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Szilvay Gergely, a Mandiner főmunkatársa. Szerinte a liberálisok arra számítottak Trump előző négy éve alapján, hogy majd a mélyben ellubickolnak, ahogy eddig is. Ezért meglepte őket, és pánikolnak is, miután az új elnök a USAID felszámolásával azt üzente nekik, hogy „mindenképpen felszeletellek titeket, ha jogilag nem megy, akkor baltával” – fejtette ki Szilvay Gergely.

Trump nem onnan folytatja, ahol négy éve abbahagyta – mondta Pogrányi Lovas Miklós, az Alapjogokért Központ vezető kutatója. Nagyon-nagyon át vannak gondolva a dolgok, és azzal a dinamikával csap le, amitől a liberálisok rettegtek. „És ez nagyon jó, mert én mindig attól féltem, hogy nagy szavak lesznek és utánuk pedig nagy kopromisszumok következnek, de úgy látom, hogy most nem ez az irány. Szóval én lelkes vagyok” – vallotta be Pogrányi Lovas Miklós.

A demokrata, liberális háttérintézmények szekrényeiből kipotyogó csontvázak, támogatási szerződések kapcsán az AK vezető kutatója emlékeztetett Udo Ulfkotte Megvásárolt újságírók című könyvére. Nagyon profin kitalálták, hogy hogyan alakítsák ki a függőségi viszonyokat – mondta. „Soha nem adnak egyszerre nagyon sok pénzt, hanem időben mindig el vannak határolva ezek a donációk, úgy, hogy neked folyamatosan teljesítened kell a következő adagért” – hangsúlyozta. Arra is odafigyelnek, hogy olyanoknak is adnak pénzt, akik valójában politikailag nem motiváltak, ifjúsági, hallgatói szervezeteknek, egyetemeknek. És akkor tudják mondani, hogy „Béláim, ment balra is, ment középre is, én még azt sem zárom ki, hogy jobboldali szervezet is kapott valami kis zsebpénzt” – jegyezte meg Pogrányi Lovas Miklós.