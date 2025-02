PIKK Bayerrel és Ambrózyval – Ha Weidel hazafiatlan, akkor mit mondjunk a magyar ellenzékre? + videó

A Pikk podcastben, vagyis Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron újságíró „politikailag inkorrekt” műsorában – ezt ők mondják az adásukról –

próbálták megfejteni, miért is árulta el a hazáját azzal az AfD elnöke, hogy igazat mondott Budapesten.

Bayer erre úgy reagált, ha Németországban ezt így érzik, akkor mi mit mondjunk a saját ellenzékünkről? A „Rozmár klub” két megmondóembere a német választások mellett kitért arra is, hogy a Partizánba lényegében megsemmisülni járnak az ellenzéki politikusok, így a Tisza-vezér is.

Olyan dermesztő történeteket hoztak a Pikk mai adásában kollégáink, amitől még ők is kifordultak a székükből. Egy német lap azzal vádolta meg az AfD elnökét, hogy hazaáruló, mert olyan témákról beszélt budapesti találkozóján Orbán Viktor miniszterelnökkel, mint például a migráció kérdése és a család fogalma. Ha Alice Weidel hazafiatlan, akkor mi mit mondjunk a magyar ellenzékről? – dobta be a témát Bayer. Eközben Münchenben egy afgán férfi terrorcselekményt hajtott végre, ahol mintegy 30 ember, köztük kisgyerekes anyák is megsérültek.

Majd ismét hazai témákra kormányozták a Pikk hajóját, történt ugyanis, hogy Gulyás Márton Partizánjába tévedt ismét a „plüssmessiás”.

A Tisza-vezér kiakadt a műsorvezető kérdésein, Magyar Péter megszorongatva érezte magát, és csak azt kérdezte: mennyi az idő?

Bayer és Ambrózy azt is megvitatták, hogy a tiszásokhoz vonzódó értelmiség is kiakadt a pártelnök hisztijén, majd arra jutottak példákat felsorolva, hogy a Partizánba megsemmisülni járnak az ellenzéki politikusok.

Hosszas szófordulatok után eljutottak a USAID pénzszórásához is, akik marokkói kézművestanfolyamra utaltak pénzt, holott az országban a cserépedények gyártásának évezredes hagyománya van. De az sem elvetendő, hogy az afganisztáni gazdák is kaptak pénzt azért, hogy kábítószer-ültetvények helyett élelmiszert termesszenek. Sejtik, mi lett a vége? A dollárokat öntözőrendszerre költötték, amiből még több olyan növényt tudtak termeszteni, amiből kábítószer készül. Szerintünk nem kell többet mondani, az adásból minden kiderül, tartsanak velünk!