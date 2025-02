Újabb kínos kérdéseket kapott Magyar Péter, miután lemondta Puzsér Róberttel közös eseményét

„Magyar Péter a szokásához híven most is mellébeszél és terel. De itt a lényeg, öt kínzó kérdés” – írta a közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Magyar Péter tegnapi megfutamodása után.

Emlékezetes, miután Puzsér Róbertről előkerültek olyan felvételek, melyeken a pedofíliát relativizálja, Magyar Péter lemondta részvételét egy holnap esedékes közös rendezvényükön.

Puzsér Róbert az egyik legnagyobb támogatód, Puzsér maga beszélt róla, hogy már a legelején is személyesen találkoztatok átbeszélni a politikai stratégiát. Puzsér vállalhatatlan mondatai után is számítasz a segítségére?

– tette fel az első kérdést Deák. A politológus szerint égetően fontos lenne tudni, hogy Magyar vajon egyetért-e Puzsér Róbert vállalhatatlan mondataival.

Megint a »rogáni propagandára« hivatkoztál. A »rogáni propaganda« tehet arról is, hogy Puzsér Róbert vállalhatatlan dolgokat mond, ez is Rogán hibája lenne?

– írta a kérdését Deák Dániel, majd pedig a következő kérdésében kiemelte:

Nem inkább arról van szó, hogy megfutamodtatok ismét a kérdések és a felelősségvállalás elől?

A politológus végül a végső döfést egy ötödik kérdéssel vitte be:

És végül. Azt írtad, sosem mondtál még le egyetlen sajtómeghívást sem, csak most. Például az Átlátszó vagy az ATV meghívását már bizonyítottan lemondtad. Ezek szerint még az Átlátszó meg az ATV sem sajtó szerinted? Illetve Puzsér Róbert önmagában mióta számít sajtónak?

Amint arról már a Magyar Nemzet is beszámolt, a Transzparens Újságírásért Alapítvány Faktum tényfeltáró projektje arra hívta fel a figyelmet, hogy Puzsér Róbert balliberális véleményvezér 2019. szeptember 20-án egy szereplése során azt állította:

A pedofília maga egy hajlam. Én úgy gondolom, hogy egy hajlam önmagában nem lehet bűn.

A Magyar Pétert támogató harsány publicista a Black Mirror című sorozat Shut Up and Dance című epizódjáról beszélgetett Vona Gábor és Molnár Áron „noÁr” társaságában. Puzsér a Jobbik volt elnökével és a színész-aktivistával a pedofília témakörét is érintette a társalgásban. A véleményvezér szerint ha azt vizsgáljuk, hogy a pedofília mit jelent a gyakorlatban, akkor három fő kategóriát meg kell megkülönböztetni. Így fogalmazott:

– Az egyes lehetőség az az, hogy tényleges gyerek prostituáltakat vagy hús-vér gyerekeket rontasz meg, vagy rontasz tovább, vagy egyáltalán használod őket szexuális tárgyként, akár Távol-Keleten, akár itt. Ez a kategória bűncselekmény és erkölcsileg is, hát egy nagyon-nagyon alávaló nívón áll.

Később azt mondta: – Van a második kategória, ahol a képlet erkölcsileg még mindig nagyon jól megítélhető, de úgy gondolom, már korántsem kerül ilyen súlyos megítélés alá. Ez az, amikor gyerekpornót nézel. Nyilvánvalóan azzal, hogy te gyerekpornót fogyasztasz, használsz önkielégítésre, ezzel fenntartod ezt az üzletágat.

Majd azt állította:

A harmadik eset, amikor képeket nézegetsz gyerekekről, és arra recskázol. Nyilvánvalóan azok a gyerekek nem gyerekpornóban szerepelnek, hanem mindenféle képeket találsz különböző gyerekekről. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben… ugye akkor beszélhetünk bűnről, ha van sértett. Most kereshetjük a sértettet, de nem nagyon van! Egy nagyon szerencsétlen, nagyon nyomorult, beteg hajlamú ember úgy éli ki a hajlamát, hogy abban különösebben senki nem sérül.

Puzsér a beszélgetés későbbi részében is visszatér a pedofília témájához, és egy negyedik kategóriával egészíti ki korábbi gondolatmenetét:

Ebben a munkahipotézisben az alany képeket nézeget és recskázik. És miért ne feltételezzük róla azt az elemi erkölcsöt, hogy nem lépi át azt a határt, ahol… most pusztán a hajlamai miatt? Azért, mert ilyenek a hajlamai? Attól ő még lehet egy intakt ember. Nem szükségszerűen az, de attól még lehet. Ezeket a hajlamokat valamilyen módon ki kell élnie. Ha nem nézegeti a képeket, akkor is kisgyerekekre fog gondolni.

Később pedig arról beszél:

Van egy negyedik kategória, ha akarjátok. Ez az animációs gyerekpornóra recskázás. Ki sérül? Aki rajzolja?

A pedofíliával szemben évtizedek óta zéró tolerancia él a magyar joggyakorlatban és a közgondolkodásban egyaránt – mutatott rá a Faktum.