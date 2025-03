Autósüldözés után kigyulladt a drogos sofőr kocsija

Vasárnap éjjel a pápai rendőrök észrevettek egy rendszám nélkül közlekedő autót. Bekapcsolták a szirénát és a nyomába indultak. Végignézték, ahogy a kocsi sofőrje előttük több szabályt is áthág.

Üldözés közben egyszer még a lámpát is lekapcsolta a sofőr, hátha elmegy mellette a rendőrautó, és azzal is próbálkozott, hogy az út közepén haladjon,

sőt, a szemközti sávba is áthajtott és hatalmas gázzal próbált elmenekülni az igazoltatás elől.

Nagyacsád felé tartott a kocsi, amikor egy kanyarban megcsúszott és megpördült, de még ekkor sem állt meg. A körforgalomra és kerékpárútra tekintet nélkül mindenen áthajtott, végül a pápai ligetben először egy kerékpártartónak, majd egy villanyoszlopnak is nekicsapódott.

Az autóban ülő férfiakat a rendőrök kiszállították, és „biztonságos távolságba kísérték”, mivel a motortér lángra kapott. Végül a rendőrautóból kivett poroltóval sikerült eloltaniuk a tüzet.

A 24 éves sofőrt elfogták, kihallgatták és őrizetbe vették. Kiderült, hogy korábban már eltiltották a vezetéstől, vagyis nem is ülhetett volna volán mögé. Azt is elismerte, hogy a vezetés előtt drogozott, amit a drogteszt is igazolt. Emellett olyan autóval menekült a rendőrök elől, amit ideiglenesen kivontak a forgalomból. Az Ajka környéki férfival szemben a pápai rendőrök büntető és szabálysértési eljárást is kezdeményeztek.