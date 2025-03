Brutális ingatlansarcot vet ki a szentendrei baloldal

– Átverte a szentendreieket, és tartalmi választási csalást követett el Fülöp Zsolt baloldali polgármester, akinek papírja van arról, hogy mást ígért, mint amit tenni szándékozott – közölte lapunkkal Török Balázs, a Fidesz szentendrei elnöke. A helyi ellenzék vezetője elmondta: a városvezető az önkormányzati képviselő-testület megalakulása után azonnal bevitte és megszavaztatta a brutális építményadó-emelési tervezetet.

Lényeges, hogy a fideszes kritikákra válaszolva, az előterjesztés tárgyalása során a polgármesteri hivatal adóiroda-vezetője kijelentette: évek óta készültek az embertelen mértékű adóemelésre, amiről az önkormányzat honlapján olvasható, írásba foglalt jegyzőkönyv tanúskodik.

Pénzsóvár balos vezetők

A szentendreieket sújtó sarc bevezetését a baloldali Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ) nevű álcivil szervezet égisze alatt megválasztott Fülöp Zsolt a kormányra próbálta fogni, mondván: a városnak szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie. A számok tükrében ez úgy néz ki, hogy a szolidaritási hozzájárulás 132,9 millió forinttal növekszik tavalyhoz képest, míg a helyi adókból előirányzott bevétel 1,3 milliárd forinttal.

Ennek a fele a helyi iparűzési adóból származó növekmény, a másik fele az építmény- és telekadó-bevételi növekmény, tehát a két összeg külön-külön is nagyságrendekkel több mint amennyivel a szolidaritási hozzájárulást emelik

– mutatott rá Török Balázs.

Hozzátette, a szolidaritási hozzájárulás összegének kifizetése tavaly még semmilyen gondot nem okozott az önkormányzatnak, így erre nem lehet fogni ekkora adóemelést. Idén pedig a szolidaritási hozzájárulás azért növekszik, mert Szentendrének több iparűzési adóbevétele lesz a helyi vállalkozások munkájából. – A baloldali vezetés valójában több pénzt akar, amit szét tud szórni, megmutatva ezzel az országgyűlési választás előtt, hogy ők mennyire jó városvezetők – vélekedett.

Durva aránytalanságok

Mint ismertette, Szentendrén minden lakóingatlan után kell építményadót fizetni, ami eddig egységesen háromszáz forint volt négyzetméterenként. Az igazságosságra hivatkozva, ettől az évtől kezdve három sávot hoztak létre: hetven négyzetméter alapterületig négyszáz forint, hetven és 170 négyzetméter között 750 forint, 171 négyzetmétertől pedig 1800 forint fizetendő négyzetméterenként. A fideszes politikus szerint ez az emelés durván infláció feletti, és megmutatkozik benne a „fizessenek a gazdagok” elv. Gyakori helyi példa, hogy évente akár több százezer forintot kell fizetnie egy nagycsaládos, idős házaspár megözvegyült tagjának, aki a házában maradt, és a gyerekei már kirepültek.

Az üres telkek tulajdonosai sem ússzák meg, mert a baloldal az összes belterületi telekre és külterületi zártkerti ingatlanra is bevezette a telekadót. Belterületen eddig egységesen 17 250 forint kommunális adót kellett fizetni minden telek után, most viszont magánszemély esetében négyzetméterenként 150 forintot, vállalkozás tulajdonában lévő telekre háromszáz forintot.

Tehát ha valakinek van egy ezer négyzetméteres telke, annak 150 ezer forintot vesznek ki a zsebéből, vagyis az eddiginek csaknem a tízszeresét kell kifizetnie. Külterületen száz forint az adó a magánszemélyeknek négyzetméterenként, pedig ott jellemzően több ezer négyzetméteres telkek vannak egyben, például gyümölcsösök. Egy nem túl nagynak számító, háromezer négyzetméteres telek után tehát háromszázezer forint sarcot vet ki a baloldal, viszont ha valakinek már van egy hetven négyzetméteres háza, azért 28 ezer forintot fizet a tulajdonos. Ez aránytalan és brutális

– értékelt Török Balázs. Hozzáfűzte, az üres telkek tulajdonosait büntetik azokkal szemben, akiknek házuk van, vagyis akinek nem tellett még házra, az többet fizet, mint akinek tellett rá.

Szociális érzéketlenség

Az ellenzéki vezető szerint Szentendre önkormányzata még az ilyen esetekben sem veszi figyelembe a szociális szempontokat. A polgármester azt ígérte, hogy ezt az áldatlan helyzetet majd rendelettel megváltoztatják, és bár módosítás történt, rendbetétel nem. Lehet ugyan igényelni kisebb összegű támogatásokat, de ezt alaposan megnehezítették, mivel külön kérvényt kell benyújtani egy túlbonyolított, bürokratikus eljárásban.

A Fidesz azt kérte, hogy legalább a nyugdíjasok kapjanak mentességet vagy a bent lakók száma alapján legyenek alanyi jogon járó kedvezmények, de a baloldal szokás szerint mindent elutasított.

Emellett a baloldal megemelte a gazdasági épületek építményadóját is, ami eddig az ipartelepen négyzetméterenként 235 forint, az azon kívüli zónában 650 forint, a belvárosban 1165 forint volt. Ehelyett most a város minden pontján felemelték ezt ezer forintra ezer négyzetméterig, ennél nagyobb ingatlanok esetében pedig 1500 forintra. Ez az ipartelepen lévő vállalkozásokat érinti a leghátrányosabban, hiszen ott jellemzően ezer négyzetméternél nagyobb egységek vannak, így a cégek nagyjából hatszoros emelést kaptak a nyakukba a baloldaltól, ami valószínűsíthetően a szolgáltatásaik árában is meg fog mutatkozni.



A szentendrei Fidesz tiltakozó aláírásgyűjtésbe kezdett az embertelen adóemelés miatt.

Azt remélik, hogy mivel korábban Fülöp Zsolt már 2103 aláírásra hivatkozva lefújta a kormány által támogatott szentendrei gyalogoshíd-beruházást, ennél több tiltakozó aláírás birtokában majd átgondolja az adórendeletet. Tüntetést is szerveznek április másodikára a polgármesteri hivatalhoz, hogy elmondják a követeléseiket.