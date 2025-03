Jard – Nyugiból a tuti balhékba – interjú Réti László exzsaru íróval + videó

Pilóta akart lenni, de egy vitorlázó vizsgánál kiderült, hogy szemüveget kell hordania, ami abban az időben kizáró ok volt. Réti László hirtelen döntött, ha ez nem jött össze, akkor rendőr lesz. Ez történt az 1990-es évek elején, ahol ugyan a média felkapta a sztárzsaru fogalmát, de a belső rendszerben csak az számított, hogy ki mit tett le az asztalra. Gazdaságvédelmi ügyekkel kezdte, majd átkérte magát egy csapatba, ahol fegyveres rablásokat, gyilkosságokat vizsgáltak, sőt egy emberrablási ügye is volt, mindez Tolna megyében. Ennek a részleteit most nem írjuk le, inkább nézzék meg és hallgassák meg adásunkban a döbbenetes történetet. Ahogy egyre feljebb jutott a ranglétrán, felkérték, hogy legyen Zugló rendőrkapitánya, ami, mint fogalmazott, elég nagy falat volt számára „vidéki versenyzőként”.

Abban az időben a XIV. kerületben annyira feltornyosult a munka, hogy egy nyomozó asztalán több mint ötven akta is landolt, ezt kellett megoldania úgy, hogy gyorsabb és hatékonyabb legyen a munka, hozzátette, Tolna megye ehhez képest a béke szigete volt a felderítési mutatókat nézve. Kérdésre válaszolva megjegyezte, a nyomozati munka régen is és ma is a józan paraszti észen alapul, függetlenül attól, hogy a modern technikával egyszerűbb, mint amikor a személyes kapcsolattartás alapozott meg sok dolgot.

Kisléghi-Nagy Rudolf műsorvezetőnk a jelenleg futó nagy ügyekről is megkérdezte Réti Lászlót, így a Gyárfás-ügyről is. Hogy erről mit gondol kiváló bűnügyi szakértőnk, az adásból részletesen kiderül. Jard minden héten mindenről, amiről tudni érdemes.