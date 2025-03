Király Nóra: Veszélyt jelent ez a fajta propaganda a gyermekeinkre nézve

Bódis Kriszta kiemelten fontosnak tartja az elfogadást, melyet szerinte nem lehet elég korán kezdeni. Így ajánlotta a hírhedt Meseország mindenkié című LMBTQ-mesekönyvet, amelyet óvodásoknak is szántak, és amit a Magyar Nemzet információi szerint a Tisza Párt kötelező olvasmánnyá tenne. Az LMBTQ-propagandát is tartalmazó érzékenyítő mesekönyvben Bódis saját mesét is jegyez, mint például a Csipke Józsikát. Mint arról korábban már beszámoltunk, Bódist Magyar Péterék javasolták a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumába, ahová a Fidesz tiltakozása ellenére meg is választotta a Fővárosi Közgyűlés a Tisza Párt jelöltjét.

Király Nóra miniszteri biztos, a Fiatal Családosok Klubjának (Ficsak) alapítója lapunknak elmondta:

Magyar Péter politikai szándékait előrevetíti, hogy a Tisza Párt elnöke milyen nézeteket valló személyt vett maga mellé tanácsadónak.

Király Nóra aláhúzta: igenis valós a félelem attól, hogy a genderlobbi bekerülhet az iskolák falai közé, amennyiben a Tisza Párt döntéshozó pozícióba kerül.

– Családjainktól nagyon sok hasonló megkeresés érkezett, szerintük mindenféleképpen meg kell akadályozni, hogy ezek az elvek egyáltalán szóba kerüljenek Magyarországon, ugyanis hatalmas veszélyt jelent ez a fajta csendes propaganda a gyermekeinkre nézve. Ugye látjuk, hogy Európa más országaiban mi a helyzet a köznevelési intézményekben, a közterületeken, vagy akár az éttermekben. Hallani arról, hogy gyorséttermeknek a gyerekmenüjéhez is olyan mesekönyveket adnak ajándékba, ami az LMBTQ-propagandát ismerteti a kisgyerekeknek.

Azt is látjuk, hogy Franciaországban milyen érzékenyítő előadásokat tartanak, félmeztelen transzvesztiták vonaglanak az egészen pici óvodások előtt

– sorolta a külföldi példákat a Ficsak alapítója, aki ő maga is a nagycsaládosok táborához tartozik. Király Nóra szerint mindent meg kell tenni azért, hogy hazánkban a jelenlegi kormány által megteremtett értékeket a gyermekvédelem és a családvédelem területén megőrizzük.

Budapesten erős az ellenállás a konzervatív állásponttal szemben, ugyanis a balliberális városvezetés a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumába is beszavazta Magyar Péter genderaktivistáját, Bódis Krisztát. Király Nóra szerint ez jelzésértékkel bír a jövőre nézve.

– Magyar Péter egy ilyen értékrenddel rendelkező nőt gyakorlatilag jobbkezévé tett, aki mostantól Budapesten is fontos pozíciót tölt be. Természetesen egy felnőtt ember azt csinál a magánéletében, amit akar, de a gyermekeinket tűzön- vízen át meg kell védenünk ezektől a behatásoktól.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány most csak egy kisebb pozíció Magyar Péter emberének, de ki tudja, hogy mi lesz a következő feladat, amivel megbízzák. Távolabbra nézve, ha Magyar Péter kerülne pozícióba, nagy rá az esély, hogy Bódis Kriszta, Magyar Péter közeli embere kerülne a családügy, gyermekvédelem élére.

El tudjuk képzelni, hogy mi történne az óvodákban, iskolákban vagy bárhol, ahol gyerekek vannak – zárta gondolatait a Ficsak alapítója.