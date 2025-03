Magyar Péter rémálma, hogy színt kell vallania

A belpolitikai helyzetben alapvető kérdés, hogy ki tudja tematizálni a közbeszédet, milyen ügyek dominálják a politikai napirendet, és ezek milyen hatással vannak a választók gondolkodására. Az elmúlt másfél-két hónapban egyértelműen érzékelhető volt a fordulat: a kormányoldal több ponton is visszaszerezte az irányítást, míg az ellenzék reakciós szerepbe szorult.

Erről beszélgetett a XXI. Század Intézet YouTube-csatornáján Deák Dániel vezető elemző és Szűcs Gábor elemző. Szerintük a belpolitikai tér visszatért a megszokott medrébe: a kormány alakítja a napirendet, az ellenzék pedig kénytelen követni az eseményeket.

Magyar Péter kényszerpályán

A beszélgetés során kiemelték, hogy Magyar Péter számára egyre nehezebb fenntartani az eddigi „ellenzéki kívülálló” szerepét. Ahogy közeledik a választás, úgy válik egyre sürgetőbbé, hogy világos álláspontot foglaljon el alapvető politikai kérdésekben, például a háború és a Brüsszellel való viszony kapcsán.

A kormányoldal szempontjából Donald Trump beiktatása is kedvező fordulatot hozott, hiszen azóta a nemzetközi politikában is a béke kérdése került előtérbe, miközben az EU álláspontja meginogni látszik. Mindez még inkább rákényszeríti az ellenzéket – így Magyar Pétert is – arra, hogy egyértelmű állásfoglalásokat tegyenek.