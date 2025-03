Mutatjuk, hol kóstolhatja meg Magyarországon a vatikáni fagyit

Róma után a Balatonon is megkóstolhatjuk azt a különleges vatikáni fagyit, aminek a Halleluja nevet adta kitalálója, egy olasz fagylaltmester – adta hírül a Nyitott Balaton. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Milánó, Bécs és Balatongyörök is csatlakozott az európai kampányhoz, így indulhat a zarándoklat a magyar tengerhez.

A Halleluja a 2025-ös jubileumi szentév hivatalos édessége, Vincenzo Squatrito, az olasz kézműves fagylaltmesterek Oscar-díjával kitüntetett szicíliai cukrászmester kreációja. Vincenzo 1994 óta vezeti ikertestvérével a családi cukrászatot, évente 54 féle fagylaltot kínálnak vendégeiknek. A mostani, vatikáni édesség

a pirított mogyoró és csokoládé különleges kombinációja

március 23-tól a Vatikánban, a Szent Péter tér közelében, március 24-től pedig Európa több mint 250 városában, köztük a Balatonnál is elérhető.

Hol kapható a vatikáni fagylalt?

Magyarországon a balatongyöröki Promenád Kávéház, a tavalyi év Balaton fagyija győztese volt az első csatlakozó a kampányhoz. Náluk az első tégely minden második gombóca jótékony célt szolgál, az ebből származó bevételt a helyi templomnak ajánlották fel. A régióból csatlakozott még az akcióhoz a Balatonmáriafürdőn található Florida fagylaltozó is, így a déli és az északi parton egyaránt található majd olyan cukrászda, ahol a spirituális és a gasztronómiai élményekre vágyó turisták megkóstolhatják a Vatikán fagylaltját – mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.

A balatoni cukrászdák mellett székesfehérvári és érdi fagylaltozók is részt vesznek a kampányban, ami jelentős forgalomnövekedést ígér.

Nemcsak a magyar, hanem az olasz szakértők is úgy vélik, hogy a Halleluja fagylalt hozzájárulhat a turisztikai szezon meghosszabbításához, és a tavaszi időszakban is több turistát vonzhat a Vatikánba. A fagylalt jótékonysági célokat is szolgál, a bevétel egy részét rászorulóknak ajánlják fel – ismertették.

Lesz idén is Balaton fagyija verseny

Arra is kitértek, hogy az idén 12. alkalommal rendezik meg májusban a Balaton fagyija versenyt, ahol a Balaton környéki fagylaltozók helyi alapanyagokból készült kreációikkal versenyeznek.

A vatikáni esemény és a Balaton fagyija választás közös pontja a minőségi fagylaltkészítés ünneplése, a helyi értékek hangsúlyozása, a turizmus népszerűsítése, valamint a minőség és a kreativitás díjazása.

A tavalyi Balaton fagyija versenyről több mint 120 cikk jelent meg, ami jelentősen növelte a résztvevő cukrászdák forgalmát. Hasonló eredményre számítanak az idei szezonban is a Balatonon.