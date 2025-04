Deutsch Tamás kőkemény kérdéseket tett fel Magyar Péternek

„Magyar úr, most hogy hazatért a római édes semmittevésből (copyright by ön), tisztelje meg legalább a híveit, hogy a gyűlölködő és arrogáns tiszás propagandaszövegek helyett végre érdemi kérdésekről is beszél és érdemi válaszokat ad a Magyar Infón” – írta Deutsch Tamás a Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt vezérének, majd sorolta a kérdéseit:

1. Mi a véleménye arról, ha valaki még a római pápa temetésének napját és a gyászszertartásra felvett fekete öltönyt, fekete nyakkendőt is divatfotózásra, magamutogatásra használja fel?

2. Többek között rendőrségi jegyzőkönyvek tanúsága szerint is ön számos alkalommal abuzálta lelkileg és fizikailag a volt feleségét. Mégis hogyan gondolta, hogy előadást tart a „Családapák, akik támogatták feleségük karrierépítését” című panelbeszélgetésen a Női Sikernap rendezvényen? Ez egy szokásos képmutató lépés volt, vagy előre kitervelt, tudatos szerecsenmosdatás?

3. Mikor mond le a mentelmi jogáról? Korábban nagy hangon pont a mentelmi jog eltörlése mellett kampányolt, de a diszkóbotránya után a brüsszeli politikai szövetségeseit mindenben kiszolgálva azon dolgozik, hogy az idők végezetéig kimenekítsék a köztörvényes bűncselekmény elkövetése miatti felelősségre vonás elől.

4. Miért hazudja azt a nyilvánvaló bennfentes kereskedelemről, hogy az nem bennfentes kereskedelem? Miközben az ipari kameráknak nyilatkozva is teli szájjal gyalázza Mészáros Lőrincet, addig a hírek szerint korábban éppen Mészáros bankjának a felügyelő bizottsági tagjaként, Mészáros cégének a részvényeivel ügyeskedett bennfentes információk alapján törvénytelenül a tőzsdén, milliókat szakítva.

5. Mikor mond le végre a „minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tiszának” Kollár Kinga?

6. Miért szavazta meg Lakos Eszter tiszás EP-képviselő azt a brüsszeli határozatot, amely felgyorsítaná Ukrajna uniós csatlakozását, további 5 milliárd euróval támogatná a háborút, Ukrajna felfegyverzését és a háború támogatására 45 milliárd forint kifizetésére kötelezné Magyarországot?

7. Újévi szövegében áprilisra előre hozott országgyűlési választásokat ígért. Lassan véget ér az április, az eredmény a következő: a tiszás jelöltek száma 1 (Magyar Péter), az előre hozott választások száma nulla. Hát akkor most ezt így hogy? Ennyi!” – írta a Fidesz EP-képviselője a Tisza Párt vezérének.