Együtt tolja Magyar Péter szekerét a Telex, a 444 és a 24

A jórészt külföldi pénzekből működő hazai baloldali sajtó szemmel láthatóan beállt a Brüsszel által is támogatott és kormányváltásra kiszemelt Magyar Péter és pártja mögé. A legfrissebb fejlemények kapcsán az Index még szombaton írta meg, hogy a Telex előbb órákon át hallgatott arról, hogy Magyar Péter telefonon megfenyegette a bennfentes kereskedés miatt ellene vizsgálódó Magyar Nemzeti Banknak (MNB) egyik női munkatársát. Mindössze négy percen belül azonban több ezer karakteres cikket közölt a Tisza Párt elnökének Facebook-bejegyzéséről, amelyben Magyar az esetet magyarázta.

A rekord gyorsasággal legyártott anyag kapcsán az Index megkereste a baloldali portált, amelynek főszerkesztője azt állította, hogy cikkük először még Magyar Péter reakciója nélkül jelent meg, és azt csak később frissítették a politikus mondataival. Ez azonban valótlan állításnak bizonyult, mivel az Index birtokában van egy képernyőmentés, amely egyértelműen bizonyítja, hogy a cikk eredeti, még nem frissített verziója is tartalmazta Magyar bejegyzését.

A 444 és a 24 szintén jelentős késéssel számolt be az esetről, hasonlóan a Telexhez, ők is gondosan kivárták Magyar Péter magyarázkodását, és több órát csúsztak a hír közlésével.

Elhallgatták az újabb fejleményt

Ráadásul a nevezett baloldali portálok másnap nem foglalkoztak az ügy további fejleményeivel. Az Index ekkor konkrét részleteket hozott nyilvánosságra abból a kérdéssorból, amit az MNB küldött a Tisza Párt elnökének a bennfentes kereskedési ügye kapcsán. A kérdések olyannyira lényegesek, hogy kiderült belőlük: Magyar Péter korábban valótlanul állította a közösségi oldalán, hogy csak az árfolyamot feltornázó részvény-visszavásárlási program nyilvános bejelentése után kereskedett az Opus papírjaival.

Ezekre az újonnan napvilágra került tényekre már nem tudott mit reagálni a Tisza Párt elnöke, és ennek megfelelően a Telex, a 444 és 24 sem foglalkozott a témával.

Hosszú csend övezte Kollár Kinga mondatait is

Talán ennél is kínosabb volt az a mély csend, ami Kollár Kinga elhíresült európai parlamenti felszólalását követte a dollármédiában. A Telex–444–24-trió ekkor ugyanis több, mint egy teljes napig hallgatott róla, hogy a Tisza Párt EP-képviselője arról beszélt: az uniós források megvonásának örömteli hozadéka, hogy a magyar emberek életszínvonalának romlása kedvez az ellenzéknek, ami miatt ő nagyon pozitív a jövő évi választásokkal kapcsolatban. A botrányos kijelentésekről ekkor is csak azután számoltak be a baloldali lapok, hogy Magyar Péter belátta, már nem hallgathat tovább az ügyről, és közzétette magyarázkodását.

Ezek után érdemes felidézni, hogyan jutottak el idáig a nevezett sajtóorgánumok.

Mindenek előtt fontos megjegyezni, hogy Magyar Péter hatalmas nyomást gyakorol az őt támogató sajtótermékekre. Rendszeresen kritizálja munkájukat a Facebookon, ha neki nem tetsző tartalmat tesznek közzé. Sőt egy alkalommal még arra is felszólította követőit, hogy ne támogassák anyagilag a „függetlennek gondolt médiát”, hanem inkább a Tisza Pártnak utalják át az erre a célra szánt összeget.

A dollármédia állatorvosi lova: így tálalták a Vogel Evelin-féle hangfelvételeket

A „lakájtempó” azonban nem újdonság a dollármédiában, hiszen már Magyar Péter őszi botrányait is hasonló szervilizmussal, egyoldalú tájékoztatással igyekeztek tompítani. Erre mutatott rá akkor a Transzparens Újságírásért Alapítvány, amely egy olyan elemzést végzett, melyben a Magyar Péter szégyenteljes megszólalásait felfedő hangfelvételek tálalását vizsgálták négy egyértelműen baloldali-liberális sajtóorgánumban, és közös mintázatot fedeztek fel az ügy narratívájának alakításában.