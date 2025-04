Eddig lehet kitölteni a fogyasztóvédelmi konzultációt

Még egy hónapon keresztül lehet kitölteni a fogyasztóvédelmi konzultációt – hívta fel a figyelmet Nyitrai Zsolt. A miniszterelnök főtanácsadója szerdán Budapesten elmondta: a kormány a közéleti munkáját a párbeszédre alapozza, a döntések előtt kikéri az érintett társadalmi csoportok véleményét, és azt lehetőség szerint beépíti a szabályozásba. Eddig már közel húsz alkalommal tartottak konzultációt – tette hozzá.

Még egy hónapon keresztül lehet kitölteni a fogyasztóvédelmi konzultációt. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az online konzultációban 12 kérdésben várják az emberek véleményét, többek között az akciókkal történő „trükközésekről”, az online csalásokról, az ügyfélszolgálatokkal kapcsolatos tapasztalatokról és a légiutasjogok szigorításáról – ismertette Nyitrai Zsolt. Majd jelezte: a fogyasztóvédelmi konzultáció esetében is összegzik a véleményeket, és azokat figyelembe veszik a szabályozás átalakításánál. A konzultáció után sem kerül le a napirendről a fogyasztóvédelem, mert mindenkit érint – tette hozzá.

A fogyasztóvédelem nem szolgál mást, mint az emberek biztonságát, a családok védelmét, a tisztességes vállalkozások támogatását

– emelte ki. Hozzátette: az a fogyasztó, aki felkészült és tisztában van a jogaival, sokkal tudatosabban vásárol a hétköznapokban.

Az is fogyasztóvédelem, amikor a kormányzat fellép azokkal a kereskedőkkel szemben, akik extraprofitot akarnak felhalmozni, ezért is vezették be az árréscsökkentést, amely hatékony és eredményes intézkedés – jelezte a főtanácsadó. Hozzátette: rövid idő alatt több mint nyolcszáz termék ára csökkent, átlagosan 18 százalékkal, de van, amelyik ötven százalékkal.

Sára Botond főispán, Budapest Főváros Kormányhivatala vezetője arról beszélt: a kormányhivatal fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek lényege, hogy visszaszorítsák a kereskedők tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatát, rákényszerítsék őket a tisztességes tájékoztatásra, illetve a fogyasztók érvényesíthessék az őket megillető jogaikat. A kormányzat az elmúlt időszakban megemelte a fogyasztóvédelmi bírság összegét a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat visszaszorítása és a fogyasztói jogok érvényesülése érdekében – emlékeztetett.

Sára Botond jelezte: bíznak benne, hogy a panaszbejelentések száma azért emelkedett ebben a évben, mert megnőtt a bizalom a fogyasztóvédelmi hatóság iránt.