Sulyok Tamás üzent az erőszak miatt: Még nincs késő, most kellene megállni!

Jövő tavasszal országgyűlési választás lesz Magyarországon. Harminchat éves tapasztalat, hogy a parlamenti választások kampányára a felkészülést a versengő pártok már a választást megelőző évben megkezdik. Ez – úgy tűnik – most sincsen másként – írta közösségi oldalán Sulyok Tamás. A köztársasági elnök figyelmeztetett: az elmúlt napokban, hetekben a politikai közbeszédben erőre kapott az agresszív hangvétel, és sajnos megjelent a fizikai erőszak is. Az utcán és – ami Magyarországon szokatlan – az Országgyűlésben is.

Az erőszakos tüntetők Fotó: Ladóczki Balázs

A Momentum erőszakos véleménynyilvánítása miatt többen rosszul lettek a parlamentben. (Fotó Kisbenedek Attila/AFP)

Hiába teremtettek az elmúlt évtizedben a közösségi platformok a párbeszédet megbénító buborékot, egy helyen élünk, egy a hazánk. Miközben egy hazában élünk, különböző céljaink vannak, mást gondolunk a világ dolgairól, és

éppen ezeknek az eltérő céloknak és gondolatoknak az ütköztetése a demokrácia lényege.

– mutatott rá Sulyok Tamás. Hozzátette: azonban nem mindegy, hogy ezeket az ütközeteket milyen eszközökkel vívjuk meg.

Különösen nagy a felelősségük azoknak, akik közhatalmat gyakorolnak vagy véleményt és közvéleményt formálnak. Ha ők megvonják a tiszteletet ellenfeleiktől, ha ők megengedhető eszköznek tartják akár a verbális, akár a jogellenes fizikai erőszakot, azzal nemcsak saját híveik számára szolgáltatnak mintát – jelezte a köztársasági elnök.

Aki az ellentábor politikusaival, a média munkatársaival és bárkivel szemben, akit ellenfélnek gondol, az elemi tiszteletet sem tanúsítja, fenyegetéssel, hergeléssel, szélsőséges demagógiával akar politikai tőkét kovácsolni, az a vele nem rokonszenvező közönség egyes tagjaiban saját magával és szimpatizánsaival szemben is felszítja az agressziót.

– hangsúlyozta Sulyok Tamás. Majd rámutatott: még nincs késő, most kellene megállni.

Az internet, a közösségi platformok hirtelen mindannyiunknak megadták a nyilvános véleményformálás lehetőségét. Ez azonban ugyancsak felelősséget is ró mindenkire – figyelmeztetett a köztársasági elnök. Hozzátette: azokra is, aki gondolkodás nélkül, egyetlen impulzustól vezérelve vetik oda a másiknak a – sok esetben – minősíthetetlen, trágár hozzászólásukat.

Ugyanaz a szó, ami az offline világban olykor csak egy egyszerű fricska, a virtuális térben virtuális lincseléssé fajulhat.

– jelezte Sulyok Tamás. Hozzátette: a virtuális lincselés pedig könnyen nemcsak lelki traumákhoz, de fizikai erőszakhoz is vezethet.