Ezt eszi Borbás Marcsi húsvétkor és nagypénteken

Borbás Marcsi számára nemcsak a főzés, de az ünnepek megélése is a hagyományokról szól. A Gasztroangyal egykori háziasszonya minden évben megosztja, mivel készül a húsvéti időszakra – így történt ez most is. A Mindmegette cikke szerint Borbás Marcsi ilyenkor különösen figyel arra, hogy kövesse a régi szokásokat: nagypénteken húsmentes fogásokkal, húsvétkor pedig klasszikus ünnepi ételekkel készül.

Nagypénteken, az év egyik legszigorúbb böjti napján például csíkmadarasi krumplilevest főz – ezt juhtúrós gombócok és sáfrányos szeklice teszik különlegessé. A leves után csúsztatott palacsinta következik: ez egy könnyű, habos tésztájú édesség, amelyből a palacsintákat csak az egyik oldalukon sütik meg.

A húsvéti menü már bőségesebb: a sonka mellett bárány is gyakran az asztalra kerül a Borbás családban. A műsorvezető évről évre fontosnak tartja, hogy ne csak a recepteket, de a hozzájuk kapcsolódó ünnepi hagyományokat is továbbadja.

A részletes menüről és a receptek hátteréről bővebben a Mindmegette cikkében lehet olvasni.