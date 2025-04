A fővárosban létrejött a DK és a Tisza Párt paktuma

A Metropol szerint hazudott Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke korábban azt nyilatkozta, nem vállalnak el semmilyen pozíciót addig, amíg az összes cégvezetőt nem menesztik. Ezzel szemben az ő emberük Orbán Árpád az, aki a tulajdonosi bizottság elnökeként felügyeli a pályázatokat. De augusztus óta már vezetői székhez juttatták több emberüket is. A Fővárosi Szociális Közalapítványba a genderlobbista Bódis Krisztát és Incze Zsuzsát, a Pro Cultura Urbis Közalapítványba pedig Nagy Ervint juttatták be, az egyetlen tanácsnoki pozíciót a tiszás Bovier György kapta meg, és minden bizottságban vannak a Tisza Párt által delegált külsős tagok is.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)