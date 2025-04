Félelmetes, mennyi embert érint a mérgezés

Tavaly 27 594 esetet jelentettek a mérgezettek ellátásában részt vevő orvosok és intézmények, ez 21 százalékkal több, mint az előző éves esetszám – mondta az InfoRádióban Balázs Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ toxikológiai szakértője, amiről az Infostart írt. Mint ismertették, az esetek kétharmadában alkoholmérgezés történt, a fennmaradó közel kilencezer mérgezésnek pedig szintén kétharmada gyógyszermérgezés.

Öngyilkosság és élvezeti függés

Az esetek jórészt öngyilkossági szándékra vezethetők vissza, illetve élvezeti függőség miatt következtek be, bár előfordulnak véletlen mérgezések.

Ezek főként a gyerekek között történnek, felnőtteknél inkább akkor, ha véletlen gyógyszercsere vagy túladagolás következik be. Ezután jönnek a kábítószer-mérgezések, melyek száma nagyjából 1500 körül volt 2024-ben, majd pedig a vegyipari termékekkel – háztartási szerekkel, növényvédő szerekkel, biocid termékekkel – történő mérgezésekkel folytatódik a sor.

Rémisztő adat az öngyilkos serdülőkről

A hatóság arra a riasztó tényre is felhívja a figyelmet, hogy a 10–14 évesek körében viszonylag nagy számban fordul elő a mérgezéses öngyilkosság. Tavaly 81 gyerek követett el ilyet. Több lett a nikotinmérgezés is – jelezte Balázs Andrea, rámutatva, hogy ez a szám bizonyos új típusú termékek megjelenése nyomán kezdett emelkedni, és évente már pár száz mérgezési eset következik be.

Még vizsgálják, hogy ezek milyen tüneteket tudnak okozni. Előfordulnak olyan esetek, amikor kórházba kerülnek főleg tinédzserkorú gyerekek, akik kipróbálják az új szereket. Vannak olyan termékek, amelyek nem legálisak. Ezek jelentik a fő veszélyt, mert előfordulhat, hogy nem állandó a nikotintartalmuk, így adott esetben sokkal nagyobb dózist kaphat a használó, és mérgezés alakulhat ki

– mondta Balázs Andrea. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ áprilistól új országos monitorozási rendszert indított a nikotinmérgezések nyomon követésére.