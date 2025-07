Szijjártó Péter különleges diplomáciai eseményről jelentkezett

Szijjártó Péter szerint a sportnak béketeremtő ereje lehet, ahogyan az már a történelem során is bebizonyosodott. A külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Facebook-bejegyzésében üdvözölte, hogy Budapest ad otthont az amerikai és orosz birkózók barátságos, de annál jelentősebb csapattalálkozójának.

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A "Wrestling for Peace" elnevezésű esemény kapcsán a tárcavezető úgy fogalmazott: „a pingpong-diplomácia egyszer már bejött, amikor az 1970-es évek elején az Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság sportolói között asztalitenisz-mérkőzéseket rendeztek, ami jelentős enyhülést hozott a két ország kapcsolatában.” Reményét fejezte ki, hogy a birkózás-diplomácia most hasonlóan sikeres lesz.

Szijjártó Péter a sport erejében bízik

A rangos birkózóeseményt a Professional Wrestling League (PWL) szervezi, és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia biztosítja hozzá a helyszínt. A csapattalálkozót szabadfogású versenyformában, tíz különböző súlycsoportban rendezik meg.

A sportdiplomáciai jelentőségű mérkőzéssorozaton jelen lesz Mihail Mamiasvili, az Orosz Birkózó Szövetség elnöke, valamint Rich Bender, az Amerikai Birkózó Szövetség ügyvezető elnöke is.

Szijjártó Péter úgy zárta bejegyzését:

Sporttal a békéért!

– ezzel is nyomatékosítva, hogy a sport nemcsak versengés, hanem a közeledés és a párbeszéd lehetősége is lehet, még akkor is, ha a felek politikailag messze állnak egymástól.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: Facebook)