Újabb sóbánya omlott be Erdélyben + videó

Lezárták az utakat a sóbánya miatt

A hatóságok tájékoztatása szerint a sókitermelés nyomán megmaradt régi galéria omlott be. Rudolf Stauder alprefektus az Agerpresnek elmondta:

Mintegy 150 négyzetméteren további földmozgások érzékelhetők.

Az alprefektus hozzátette: a védelmi zónát szükség esetén tovább is bővítik. A veszélyeztetett övezetből öt lakóházat kellett kiüríteni, az érintettek rokonoknál kaptak ideiglenes szállást. Egy ház közvetlenül is veszélybe került, de szerencsére épp lakatlan volt. A földmozgás ennek a melléképületeit és gyümölcsfáit is elérte.

Az omlás következtében a 186A jelzésű megyei úton is korlátozták a gépkocsiforgalmat, mivel az úttest egy 50 méteres szakaszon megsérült.

A forgalmat alternatív útvonalakra terelték.