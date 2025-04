A kábítószer-kereskedőkre minden eddiginél rosszabb világ vár + videó

– Rossz hírem van a kábítószer-kereskedőknek, minden eddiginél rosszabb világ vár rájuk. Soha nem látott, kíméletlen jogszabályok jönnek, hiszen szerdán a parlament megkezdte a kábítószer-ellenes törvényjavaslat vitáját – mondta Horváth László a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban.

Horváth László: Rossz hírem van a kábítószer-kereskedőknek, minden eddiginél rosszabb világ vár rájuk! (FORRÁS: FACEBOOK)

– Megszűnik az a helyzet, hogy a kábítószer-kereskedők inváziószerűen elárasztják az országot a mérgeikkel, és abból is elegünk van, hogy a fiatalokat célba véve a nyomukban csak erőszak, pusztulás és félelem jár – jelentette ki a kormánybiztos, és ismertette a törvényjavaslat legfontosabb pontjait:

– Teljes vagyonelkobzás vár a kábítószer-kereskedőkre. Új bűncselekmény a tudatmódosítóval visszaélés.

Már kis mennyiségű partidrog árusításáért is akár két év börtön járhat.

A kábítószer-kereskedőket évekre akár ki is tilthatják a településekről vagy az ország bizonyos régióiból. Nincs kegyelem a visszaeső kábítószer-kereskedőknek. Nem kerülhet feltételes szabadságra, akit másodszorra kapnak el. Azoknak a szórakozóhelyeknek, vendéglátóhelyeknek sincs jó hírem, ahol eddig esetleg megtűrték a kábítószer-kereskedőket. Az ilyen üzletet akár egy évre is be fogják zárni, és még ki is fogják táblázni a bezárás okát. A kábítószer-fogyasztóknak sincs jó hírem, csak ha feldobják a dílert, akkor kaphatnak kedvezményt a büntetésből, és akkor mehetnek elterelésre. Maximálisan csak kétszer kerülhetik el a büntetésüket. A kábítószer hatása alatt elkövetett bűncselekmények minősített esetté válnak, vagyis súlyosabb büntetést vonnak maguk után.

Ha valakit nyilvános helyen, kábítószer hatása alatt talál a rendőrség, netán balhésan, agresszívan viselkedik, akár három napra közbiztonsági őrizetbe fogják venni.

Hamarosan tehát elfogadjuk a kábítószer-ellenes törvényt. Már nem lesz értelme mindenféle vegyi trükköket kitalálni azért, hogy olyan mérgeket dobjanak a piacra, amelyek nem szerepelnek a tiltólistán, hiszen innentől kezdve ami kábítószerként működik, az kábítószer. Nem a kémiai összetétel, nem a vegyi összetétel, hanem a szándék fog számítani, és büntetünk minden olyan esetet, amikor valaki bódító, kábító anyagot hoz forgalomba és fog terjeszteni. A törvényt tehát hamarosan elfogadjuk. A kábítószer-kereskedőkkel nincs alku. Egyet tehetnek, pakolnak, és eltűnnek az életünkből – hangsúlyozta a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.