Horváth László: A kábítószer semmire nem megoldás, viszont mindent lerombol + videó

Arra a felvetésre, hogy a javaslatban túlságosan domináns a büntetőpolitika, azt kérdezte: ha a kábítószer előállítása törvénytelen, hogyan kérheti bárki azt, hogy a fogyasztása megengedett legyen?

Felhívta a figyelmet a kábítószerrel kapcsolatos erőszakra is:

veszélyes azt állítani, hogy egy füves cigi senkinek sem árt.

Szerinte nincs jó vagy rossz, könnyű vagy nehéz kábítószer, csak kábítószer van, és ki kell mondani, hogy a fogyasztó nem feltétlenül áldozat, hanem sokszor maga is veszélyt jelent a társadalomra.

Megbocsáthatatlan a drogkereskedők pénzéhsége

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte: az elmúlt időszakban újfajta, sokszor ismeretlen vegyületekből álló kábítószerek kerültek a forgalomba.

Ezek az új típusú kábítószerek ráadásul sokkal olcsóbbak és könnyebben hozzáférhetők. Az ország olyan részein is terjednek, ahol eddig nem, és az egészségkárosító hatásukat még kevésbé lehet megbecsülni. Még nagyobb veszélybe került még több ember, ezért kell lépni

– jelentette ki.

A politikus szerint ezek az új szerek még nehezebb helyzetbe hozzák az amúgy is nehéz körülmények között élőket, és sokszor a kisebb bűncselekmények mögött is a kábítószerhez szükséges pénz megszerzése áll a valódi okként. Az egyén egészségét károsító hatások mellett kitért a közbiztonság veszélyeztetésére is, arra, amikor a magukból kivetkőzött, kábítószer hatása alatt állóktól kell tartaniuk az állampolgároknak.