Élőben közvetítette egy férfi, ahogy egy holttestre bukkan

Boldog költözés helyett megrázó élményben volt része egy férfinak Kecskeméten, egy erdei házban ugyanis nem új otthonra lelt, hanem holttestre. A férfi, aki egyszerű költözködési videót akart készíteni, váratlanul egy felakasztott férfit talált a házban, aki feltehetően öngyilkosságot követett el.

A Bors arról ír, hogy a tragikus felfedezés pillanatait az élő adás miatt azonnal láthatták az interneten, és a felvétel villámgyorsan terjedt a közösségi oldalakon. Bár a videó tulajdonosa gyorsan törölte a tartalmat, addigra már többen lementették és újra megosztották. A sokkoló videó a Facebookon és a TikTokon is felbukkant.

„Nagyon durva, nem is hittem a szememnek. Gyorsan tovább görgettem és jelentettem is, de nem értem, hogyan vetemedhet valaki ilyenre, hogy ezt a felvételt lementi és még ki is teszi. Felfordul a gyomorom” – jelentette ki egy családanya, aki véletlenül botlott bele a felvételbe. Egy másik felhasználó szerint „elképesztő érzéketlenség és felelőtlenség egy ilyen videót terjeszteni”.

A Bors úgy tudja, a hatóságok egyelőre vizsgálják az eset körülményeit. Az áldozatot F. Tamásként azonosították, aki nemrég veszítette el édesanyját. Feltételezések szerint ez a veszteség vezethetett tragikus tettéhez.

Ha öngyilkossági gondolatai vannak, vagy úgy érzi, segítségre van szüksége, hívja a 116-123-as lelki elsősegély telefonszámot! Ha öngyilkossági szándéka van, hívja a 112-t! A pszichiátriai gondozók országos listáját és térképét itt találja.

