Margit-sziget: a nyugalom szigete, és a fővárosiak egyik kedvenc parkja

Aki járt már a Margit-szigeten, pontosan tudja, miért nevezik sokan Budapest zöld szívének. A Duna ölelésében megbúvó parkos sziget igazi felüdülést kínál a város zaja elől menekülőknek. Hatalmas, árnyas fák, gondosan ápolt gyep, illatos virágágyások, sportolásra alkalmas sétányok és történelmi emlékek sora teszi a Margit-szigetet nemcsak a fővárosiak, de az idelátogató turisták egyik legkedveltebb célpontjává.

A 2019 előtti városvezetés egyik legnagyobb eredménye, hogy a terület megújult, és ma már mindenki igényeit kielégíti.

A Margit-sziget különleges szerepet tölt be a főváros életében: egyszerre nyújt menedéket a nyüzsgés elől és biztosít teret az aktív kikapcsolódásnak. A futókör, a szabadtéri sportpályák, a zenélő szökőkút, a kisállatkert és a felújított játszóterek mind azt szolgálják, hogy kicsik és nagyok egyaránt megtalálják a számukra legkedvesebb elfoglaltságot. A gyógyfürdők és a szállodák pedig olyan színvonalas szolgáltatásokat kínálnak, amelyek akár többnapos kikapcsolódásra is ideális helyszínné teszik a szigetet.

Külön figyelmet érdemel a természetvédelem és az ökológiai szemlélet is, amely az utóbbi években egyre inkább áthatja a sziget fenntartását. Mindezek mellett azonban van a szigetnek egy kevésbé ismert – és sajnos kevésbé esztétikus – szeglete is. A sziget Árpád-híd felőli végén ugyanis egy zöldhulladék-tároló is helyet kapott, ahol rendszeresen felhalmozódik a kaszálásból, metszésből és egyéb kertészeti munkákból származó biológiai hulladék. Bár a hulladék kezelése önmagában természetes része a parkfenntartásnak,

az, hogy ez egy frekventált, közparki környezetben történik, kétségtelenül rontja a sziget összképét.

A zöldhulladék-tároló látványa pedig nem illik bele abba a harmóniába, amelyet a Margit-sziget más részein megtapasztalhatunk. A természetközeli élményt kereső látogatók számára zavaró lehet, hogy egy ilyen funkciót nem zárt, elhatárolt területen, hanem szinte nyíltan, a parkhasználók szeme láttára végeznek.

A főváros vezetése és a Főkert az elmúlt időszakban meglehetősen mostohán bánt számos budapesti parkkal és közterülettel, miközben látványberuházások vannak elfoglalva. Amint arról már korábban is hírt adtunk, a Bardóczi Sándor vezette Főkert rendszeresen újabb és újabb projektekbe vág bele, számos önkormányzati képviselő arról számolt be a Magyar Nemzetnek, hogy a cég alig foglalkozik a parkokkal, közterületekkel, amelyek így egyre elhanyagoltabb állapotba kerülnek.