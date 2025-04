Rossz hír a budapestieknek: egyetlen helyen emelkedett a koronavírus-koncentráció a szennyvízben

BALLIBERÁLIS TÁMADÁSOK

Németh Balázs: Magyar Péter egy büdös bunkó!

„A Tisza Párt vezére többek között azért is az, mert fejhangon üvöltözik a Nemzeti Bank ügyintézőjével, és meg is fenyegeti, mert ő ezt is megteheti!” – írja a Fidesz-frakció szóvivője.