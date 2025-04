Előkerült egy fotó a csillogó szemű, fiatal élsportolóról, aki meghalt a budapesti autóbalesetben

Ő az a lány, aki szerda reggel nem sokkal hét óra előtt balesetet szenvedett Budafokon.

Felelevenítik a csillogó szemű lány karrierjét is. Zsófi kisiskolás korában kezdett el kézilabdázni, 2013-tól pedig már az Érd igazolt játékosa volt. Végigjárta a korosztályos ranglétrát, majd 2019-ben debütált a hazai élvonalban. A magyar válogatottban is kifizetődött a kemény is kitartó munkája, hiszen 2022-ben ezüstérmet nyert a Szlovéniában rendezett U20-as világbajnokságon. A 2023/24-es szezon végén visszavonult a sportolástól, összesen tizenegy évet töltött el a csapatnál.